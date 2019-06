El deporte universitario como herramienta de inclusión académica

En UTN San Francisco el deporte es una herramienta más de adaptación y orientación académica para los estudiantes. Allí encuentran un lugar de sociabilización y de expresión entre sus pares que genera lazos identitarios en el alumnado.

Son nueve disciplinas que, como si fuera poco no tienen asignadas un presupuesto: fútbol masculino y femenino, voley masculino y femenino, natación, ajedrez, basquet, runnig y zumba."Todas las actividades están a cargo de docentes adecuados, entrenadores, profesores de educación física o estudiantes calificados. Esto complementa también la formación de la persona", explicó Pablo Lirio.



"Se forma una especia de familia deportiva"

Los que es deporte universitario no lo tamos con un rol competitivo sino de inclusión, de sociabilización. Al tener una estructura donde el 50% de los estudiantes son de la zona más de una vez la causa del degradamiento universitario no son cuestiones de contenido académico sino que hay otros tipos de problemas, como por ejemplo venir de un pueblo y no adaptarse a la ciudad que, si bien es chica, pero es diferente a estar lejos de la familia y los amigos", explicó Paulo Gianoglio.

"A tener deportes de carácter colectivo, salvo running y zumba, es una herramienta de inclusión donde los chicos comparten con otros estudiantes avanzados y se forma una especie de familia deportiva, que obviamente esta cuestión ayuda mucho a inclusión en la universidad, ademas de todos los beneficios que ya conocemos del deporte, donde principalmente reduce el sedentarismo propio que te da el cursado de una carrera universitaria", precisó.

"Ese es el principal rol, obviamente que después cuando participamos de los Juegos Universitarios queremos llevar a lo mas arriba posible a la Facultad Regional San Francisco pero el principal rol es de contención e inclusión. Ningún estudiante por no saber hacer algún deporte no lo puede practicar, absolutamente cualquiera puede porque no hay lista, a nivel entrenamiento todos pueden entrenar", explicó.

"Tenemos 120 deportistas, durante el año rondan en 150 o 160 y ese numero tiene que ver mucho con los parciales, dado que no es competitivo y la prioridad es siempre el estudio. Representa alrededor del 10% de los estudiantes de la facultad"", contó Pablo Lirio.

Zumba en el comedor universitario.

"A lo largo de estos tres años pudimos incorporar disciplinas nuevas lo cual no es nada fácil, porque no hay una partida presupuestaria, no hay presupuesto propio y se tiene que hacer a pulmón. Hemos buscado herramientas, recursos humanos propios a voluntad y hemos incorporado zumba en el comedor universitario donde incluimos mucha gente que no hace deportes convencionales, running que lo hacemos en la costanera y retomamos ajedrez, lo pudimos hacer sin erogaciones porque el encontramos la vuelta", contó Lirio.

Escuelita de fútbol para niños, otro servicio

"La escuelita nace para ofrecer una herramienta mas a los hijos de la comunidad universitaria como docentes, no docentes, graduados y estudiantes, porque hay estudiantes que tienen chicos de edad de escuelita. La idea es ofrecerles un servicio mas. Además, los encuentros que se realizan nos permite que el 60% de los asistentes ingresen por primera vez a nuestras instalaciones, no entran al edificio principal y con fines académicos pero si ingresan y conocen las instalaciones, y se empiezan a enterar de las ofertes y herramientas que tiene esta hermosa institución", destacó Gianoglio.

"Están segmentados por edades 4 y 5 años, 6 y 7 años, 8 y 9 años; y 10-11 y 12 los más grandes. Organizamos un encuentro hace poco donde hubo alrededor de 500 personas y mas de 200 niños presentes. Estos encuentros de escuelita tienen como objetivo vincular a la sociedad con una actividad no académica", agregó Lirio.

"El caso de Jorge Zabala es un ejemplo claro, porque él comenzó a estudiar una carrera y gracias al asesoramiento que se le brindó pudo encontrar su camino y eso fue gracias a que practicaba deportes en la universidad y no se alejó", explicó Pablo Lirio.

Equipo de básquet de UTN.







"El área de deportes depende discretamente de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles (SAE) dentro de la dirección de bienestar estudiantil y el área de salud. En ese marco lo que buscamos año a año es tratar no de prevenir sino de concientizar, hoy sabemos que el cigarrilo está, el alcohol está, entonces lo que hacemos es concientizar en ese sentido", explicó Lirio.

Voley masculino y femenino de UTN.