Vanina Correa, la arquera argentina que volvió del retiro para ser figura en el Mundial

Vanina Correa, la arquera argentina es la única integrante del plantel que jugó los Mundiales en 2003 y 2007, regresó tras un retiro en el que tuvo a sus mellizos para entrar en la historia de Argentina.

Sus atajadas le dieron a la selección Albiceleste el primer punto en un Mundial, ya que el empate ante Japón, que es una potencia, cortó con una racha de derrotas seguidas en las dos primeras ediciones del torneo, en 2003 y 2007.

Correa trabaja como cajera en un supermercado de Villa Gobernador Gálvez.

Vanina Correa (AP)

“Doce años más tarde volvimos y hemos tenido una sorpresa, no lo podemos creer, es un momento lindo, estamos disfrutando. Cuando tocó el pitazo final se nos vino todo a la cabeza”, señaló a la AFP en elParque de los Príncipes la jugadora de 35 años sobre las lágrimas que derramaron en el césped.

El partido le sirvió además para convertirse en la única argentina en acudir a los tres Mundiales de la Albiceleste femenina. Su compañera Mariela Coronel jugó ante Japón 16 años después de hacerlo en 2003, pero se perdió la edición de 2007 por lesión.

Vanina Correa (EFE)

Pero Vanina ya saborea su regreso triunfal. En 2010 decidió dejar de jugar para ser madre y cuatro años después nacieron Romeo y Luna.

“Estaba retirada del fútbol totalmente, no pensaba volver. Arranqué a jugar con amigas, fuimos a un torneo a Mar del Plata y me crucé con Carlos (Borrello, seleccionador), que me dijo ‘¿podemos hablar?'”, recordó la ‘Flaca’ antes del Mundial sobre su regreso en 2017.

Vanina Correa (AP)

“Me dice que iba a volver a la selección y que quería que yo estuviera. Le dije que mi situación era otra, que tenía a los ‘melli’ (mellizos). Luego me dijo, ‘estás en la lista, te cito o no’. Y le dije: ‘Vuelvo'”, añadió.

Con Borrello, Correa había ya compartido los Mundiales de Estados Unidos-2003 y China-2007. “En los anteriores era muy chica, y quizás mi autoexigencia hizo que no los disfrutase. Hoy lo vivo de otra manera. Pero cada experiencia es linda y diferente”, analiza. En 2003 le tocó ver los partidos desde el banco y en 2007 empezó como titular, pero un rotundo 11-0 ante Alemania, en el debut en Shanghai, le costó el puesto.

Vanina Correa (AFP)

Doce años después, Correa es el pilar de una selección que ante Japón demostró saber defender al máximo nivel. En aquel 2007 el equipo argentino finalizó la primera fase con 18 goles en contra y uno a favor, ahora la situación es muy diferente.

“Habíamos participado en Mundiales anteriores y no nos había ido muy bien. Este empate es lo mejor que nos pasó”, señaló el lunes.

Vanina Correa (REUTERS)

“Es difícil comparar los equipos (2007 y 2019). El de hoy tiene chicas que juegan afuera, eso no pasó con los anteriores. Antes éramos todas de la liga argentina. Este equipo tiene más experiencia, está más armado”, había dicho antes del torneo.

Ante Japón, Correa estuvo muy segura en las salidas y demostró oficio, dando unos instantes de sosiego a sus compañeras cuando interceptaba el balón tras las acometidas de las ‘Nadeshiko’.

Vanina Correa (REUTERS)

“La arquera tiene un gran porcentaje del acierto de un equipo. Ella tiene mucha experiencia, hoy lo demostró”, le dedicó tras el choque Borrello, el hombre que le ofreció una segunda juventud en el equipo nacional.

Este viernes, ante Inglaterra, en el primer tiempo atajó un penal y tuvo una serie de intervenciones que mantuvieron en cero el arco durante el primer tiempo. En el segundo tiempo también contuvo varios tiros complicados que rechazó con gran técnica.

Sin embargo no pudo evitar el gol de Jodie Taylor al minuto ’61. De cualquier modo, le alcanzó para consagrarse como la mejor jugadora del combinado nacional.​

Fuente: Vía País