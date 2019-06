Martín Müller: "El Ceibo ocupa un lugar muy importante en mi corazón"

Este jueves la Asociación El Ceibo anunció cel regreso de Martín Müller (34) a la institución. El base ex San Isidro, que viene de jugar el Torneo Federal con Unión de Sunchales, se sumará al plantel de Ignacio Correas para disputar el Clausura del interasociativo.

En diálogo con El Periódico, el sanfrancisqueñó aseguró que tiene un gran cariñó por la institución que lo vio nacer. "Todos los recesos me acerco al club, constantemente, nunca dejé de estar en contacto. Tengo a mi ahijado jugando acá, así que estoy siempre cerca. Pasé toda mi infancia acá, estuve mas en El Ceibo que en mi casa cuando era chico, para mí ocupa un lugar muy importante en mi corazón", comentó el jugador.

Müller explicó también que comenzará a disputar los partidos oficiales en el Torneo Clausura y dejó abiarta la chance de poder seguir ligado a la institución. "Después en base a como se vayan desarrollando las cosas, las cuestiones personales, veré si continuo en el club o si sigo en mi carrera en otra categoría mas alta. Queda abierta la posibilidad pero tiene que resolverse de acá a un par de meses", indicó.

¿Qué te motivó a sumarte al equipo?

Hay un grupo de gente que está haciendo las cosas muy bien , que le ha cambiado la imagen y ha posicionado muy bien al club dentro de la ciudad, es gente que quiere llevar al club para arriba, seguir avanzando y de mi lado siempre estuve predispuesto a dar una mano desde el lugar que sea, ya en un momento fue en un receso y en este tanía ganas de jugar, el entrenador me preguntó, estaba yendo a entrenar, así que de entrenar a jugar los partidos oficiales me parecía que me iba a venir bien a mi también. A partir del torneo que viene voy a jugar lo que sería el Clausura del Interasociativo y después veremos para adelante como se van dando las cosas.

¿Qué te deja su paso por el Torneo Federal en Unión de Sunchales?

Estuvo bueno, es una cuidad que ya conocía, ya había jugado en Libertad y conocía mucha gente en Unión también porque me fue muy bien ahí. Poder estar cerca de mi casa, ir y venir constantemente hizo que disfrute mucho mas la temporada y no sufrir el desarraigo lejos de mis hijas. Me encontré con un torneo en una zona Santa Fe que se juega muy bien a básquet con jugadores de mucha jerarquía, que habían estado en niveles superiores hace poco tiempo y entonces la experiencia fue buena. A equipo le fue bien, a mi personalmente me fue bien, jugué con amigos así que el balance es sumamente positivo y me queda un gran recuerdo de un club que me trató muy bien.







¿Cuán importante es tu familia a la hora de elegir un equipo?

Es un momento en donde el aspecto familiar, en cuanto al crecimiento de mis hijas y con la trayectoria que uno tiene de haber dado vuelta por todos lados, en la balanza me tira mucho mas estar con ellas. Ya no quiero tener que perderme el crecimiento de ellas entonces no proyecto hoy en día jugar lejos. Después bueno, el destino dirá y siempre dependiendo de las posibilidades que puedan surgir, pero hoy trato de estar cerca, puedo complementarlo con otras actividades entonces también me puedo dar ese gusto. Son prioridades fundamentales para mi.

¿Cuál es el objetivo en El Ceibo?

El objetivo es usar estos torneos, tanto Apertura como Clausura, para consolidar el equipo, para llegar de la mejor manera al Provincial en septiembre. De mi lado tengo un objetivo mas corto, porque voy a estar dos meses, voy a tratar de potenciar al equipo, potenciar a mis compañeros, tanto en entrenamientos como en torneos, ganar la mayor cantidad de partidos posibles. Despues depende de mi futuro si sigo en El Ceibo, pero mi objetivo es mas corto y es tratar de potencias al equipo en estos dos meses.

¿Cómo vivís las finales que va a disputar San Isidro en la Liga Argentina?

Estoy pendiente, estoy muy contento por la campaña que hizo San Iisdro, es un club que merece todo lo que está viviendo, hay gente que trabaja realmente muy bien y hace tiempo que viene haciendo las cosas de una manera muy seria y de la manera que corresponde hacerlo. Entonces me parece que caía de maduro que en algún momento se iba chocar con una realidad como esta. Desde ese loado me pone muy contento y muy feliz, y lo vivo como alguien de San Francisco que tiene ganas de que San Isidro juegue la Liga Nacional, estoy en contacto con la gente del club, tengo amigos dentro del equipo, prácticamente estoy con la misma ansiedad que tienen ellos, con ganas de que hagan una buena serie y que coronen un año que deportivamente fue magnifico. Merecen estar donde están.