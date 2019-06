Luque era mucho para Fernández y se cayó la pelea

El bonaerense se bajó del combate a un día de la velada cuando todo estaba preparado. ""La verdad que estoy re bajoneado porque estaba con toda la ilusión y la esperanza con esa pelea y me salieron con esto", dijo Luque.

El boxeador sanfrancisqueño Diego Luque no podrá volver al ring este sábado. Es que el equipo de su rival, Demián Fernández, se bajó del combate un día antes de la pelea por el cinturón Fedebol welter AMB. La pelea se iba a desarrollar en el estadio Mary Terán de Weiss, ubicado en el Parque Roca de Buenos Aires.

"Riña" es mucho para Fernández. Es la justificación que emitieron desde el equipo del bonaerense que viene de retener el título Latino Welter de la OMB. "Nosotros estábamos dispuestos, estaba todo confirmado, estaba arreglado el dinero y estaba todo listo, restaba solo irnos para allá en la madrugada o a la noche", dijo Luque.

"No se que problema tuvo Fernández con sus preparadores, o con su rincón, se cansaron de pedirnos disculpas. No se si los técnicos no quisieron agarrar la pelea, que es muy pronto para esta pelea, la cuestión es que quedó todo ahí con una posible pelea en Santa Fe con la misma contra y todo pero un poquito más adelante", indicó el boxeador.

"La verdad que estoy re bajoneado porque estaba con toda la ilusión y la esperanza con esa pelea y me salieron con esto. Pero bueno, habrá que salir adelante y superar este tiempo en cual uno se pone mal. Yo sigo entrenando, esta mañana fui a entrenar, esta tarde vuelvo a entrenar y que sea lo que Dios quiera", remarcó.

Fernández ostenta un récord a 11 victorias, 1 derrota, 5KO. En tanto, Luque tiene un récord de 21-7-1, 10KO.

Luque tenía un buen desafío y veía con bueno ojos este combate ya que volvía al ring luego de las dos peleas en Canadá en septiembre del año pasado donde cayó por puntos en Toronto ante Mikael Zewski y en Montreal, con el mismo desenlace, ante Ghislain Maduma. Su última pelea en Argentina había sido en Rosario ante Diego Ramírez donde también había caído por puntos.

La velada se realizará, será televisada por TyC Sports y tendrá como atracción principal a Yesica Bopp y la mexicana Gabriel Sánchez se medirán por la corona mundial minimosca AMB. Además, Micaela Luján se enfrentará con Jorgelina Guanini por el título mundial supermosca FIB.