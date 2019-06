Provincial de Básquet u13: el inicio en el camino de selecciones

El próximo fin de semana se disputa en Devoto el cuadrangular clasificatorio del torneo Provincial de Básquet u13 de Selecciones. Allí el combinado de la Asociación San Francisco enfrentará a Morteros, Río Tercero y Oliva por un lugar en el Final Four.

Juan Santillán, responsable técnico del equipo, explicó los pormenores de la preparación en una categoría que atraviesa una etapa de crecimiento y formación deportiva y fisiológica.

"La preparación empezó bien, me hubiese gustado entrenar más, uno siempre como entrenador quiere pulir la mayor cantidad de detalles, si bien hemos hecho 8 o 9 entrenamientos extensos, siempre uno quiere entrenar mas. Arrancamos el 1 de mayo, tratando de conseguir cancha, coordinando, estamos todos en competencia asociativa, son jugadores chicos, durante la semana se complica entrenar, y los fines de semana hay torneos, así que con todas esas variables, tratamos de ordenar los entrenamientos", indicó el DT.

"Uno destaca la predisposición principalmente de los chicos que son de afuera, de los padres sobre todo que son los que los traen a entrenar. Hay chicos de Las Varillas y de Arroyito, con todo lo que eso implica", destacó.

"Las expectativas son grandes, al gente de Devoto le ha puesto mucho trabajo y mucho entusiasmo, es lo mas destacable de todo esto, es todo un acontecimiento para ellos superimportante. Las expectativas son muchas porque salga todo bien, no tengo dudas que va a ser así porque han hecho un trabajo muy importante", explicó.

La primera vez en Devoto

Será la primera vez que un torneo de Selecciones visite la localidad y en el pueblo la expectativas también es muy grande. "Desde donde lo mires cobra un gran importancia: desde la prensa, desde lo dirigentes, la gente del pueblo, la gente del club que ha tenido una gran predisposición con las instalaciones. Como entrenador y cabeza del grupo estas cosas te reconfortan mucho y son dignas de reconocer", precisó Santillán.

Debut absoluto

Para los chicos u13 será el primer Provincial de Selecciones. Santillán destacó la importancia que cobra en el desarrollo de los jóvenes y los detalles a tener en cuanta para trabajar con chicos de estas edades. "La u13 es una categoría de transición. Dejan el minibásquet y entran en el basquet formativo, ninguno de los chicos ha participado en otro provincial. Es el inicio en el camino de selección", explicó el entrenador.

"Es complejo trabajar con estas edades, son chicos que están en una etapa evolutiva, desde el punto de vista anato-fisiológico y psicológico, están dejando la infancia para entrar en la adolescencia. Hay muchos cambios, y hay que se cuidadosos en como haces llegar el mensaje. A mi particularmente te me resulta difícil, siempre lo ha sido porque uno tiene que tener en cuanta muchas cosas, no son niños pero tampoco son adolescentes", señaló.

"Desde lo físico algunos no se desarrollaron, otros están mas desarrollados pero no crecieron. Es complejo, se cansan mas rápido, algunos les cuesta mas moverse, a otros correr...", indicó.

Una medida

"Conocemos un poco mas a Morteros porque estamos en la misma competencia, al resto no los conocemos porque la liga provincial de clubes no se jugó. Uno averigua, pero prácticamente no se puede tener datos, no hay scouting", comentó el DT.

"Este año hubo modificaciones reglamentarias en la categoría, hace que la preparación del equipo se base en función de principios técnicos y tácticos básicos del básquet", indicó.

"Hay acciones de equipo pero la base de todo es el uno contra uno. En cierta forma lo mas importante es eso en defensa y ataque, es una bajada desde la Confederación Argentina que apunta a la formación técnica de los jugadores", concluyó Santillán.