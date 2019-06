Pese al pedido viral, no aparece el celular donde un nene cordobés conserva las fotos de su mamá fallecida

"Me importa el celular, pero más me importa lo que tiene adentro”, dice Gino López, el pequeño de 10 años que vive en Córdoba y que días atrás grabó un video pidiendo por la aparición del equipo donde conserva fotos y videos de su madre fallecida.

Pese a que el pedido se viralizó en las redes, el celular que Gino olvidó en un remise el sábado pasado aún no aparece.

“Lo perdí el sábado. Como al minuto de bajarme del remis, le pregunté a mi abuela-mamá si lo tenía y me dijo que no. Ahí me di cuenta que se me había caído”, contó el nene a Mitre Córdoba.

“Es de lo más importante. Me importa el celular, pero me importa más lo que tiene adentro”, describió y pidió que si alguien lo encuentra o lo tiene que se lo devuelva. “Les daré dinero”, suplicó Gino.

En tanto, su abuela Dora confirmó este jueves que el equipo aún no aparece y se refirió a la importancia del equipo.

Contó que la madre de Gino falleció cuando él tenía un mes de vida, luego de ser internada por un trasplante de médula.

“Van a hacer 10 años en septiembre. Cuando a ella la internaron para hacerle el trasplante de medula él tenía un mes. Él me dice mamá a mí”, dijo.

“Durante el día está ocupado con sus actividades. Siempre a la tarde o a la noche se ponía ver las cosas de su mamá. No ha aparecido todavía”, agregó.

"Estoy segura que el remisero no lo tiene; lo conozco y es muy buena persona", dijo este miércoles a El Doce.

Sospechan que quizá lo agarró algún otro pasajero que subió al móvil. "Que la gente con buen corazón lo encuentre y me lo dé. Tengo todos mis ahorros como recompensa", dijo el niño en su video.

