Sífilis en San Francisco: casi 200 casos diagnosticados el último año

En los pasillos del Hospital Iturraspe se huele la preocupación por la cantidad de casos diagnosticados de sífilis en el último año. Desde el ámbito de la salud reconocen que faltan campañas de prevención en los medios y que en las escuelas debería irse más a fondo con los contenidos basados en la educación sexual.

La noticia de la semana, o lo que va dela semana, fue que la tasa de casos de sífilis reportados en varones y mujeres jóvenes y adultos se triplicó entre 2013 y 2017, ya que pasó de 11,7 a 35,2 por cada 100 mil habitantes. Los datos fueron provistos desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la nación.

Y dentro de ese contexto se encuentra San Francisco, aportando sus números que también van en crecimiento.

Fernanda Foresta, médica infectóloga del Hospital Iturraspe, informó a El Periódico que, en el último año, desde el mes de junio de 2018 hasta hoy, en el centro de salud público se llevan diagnosticados 174 casos de sífilis, correspondiendo 56 de ellos a mujeres embarazadas. Además, a esta cifra se le deben sumar 23 niños nacidos con la infección debido a que sus madres tenían la enfermedad.

Las cifras fueron recabadas mediante un trabajo interdisciplinario entre el área de infectología del Iturraspe y también de laboratorio y farmacia. El registro se realizó mediante un sistema informático sanitario nacional. En estos números no están contemplados los pacientes que llegan con diagnósticos desde centros privados o de otras localidades.

Foresta, quien trabaja en infectología desde 2005, explicó que existe un “evidente aumento en los casos” y que esto ocurre por varias causas.

La sífilis es una infección producida por la bacteria Treponema pallidum (TP), transmitida fundamentalmente por contacto sexual, vía congénita y perinatal. Es de carácter sistémico (afecta al cuerpo entero), curable y exclusiva del ser humano.

“Veo en la gente desinterés, en mantener relaciones ocasionales sin protección que es algo habitual. Si me preguntas qué pasa, posiblemente falten campañas desde la atención primaria, explicando sobre esto, cómo se transmite la enfermedad, igualmente con el HIV. Hay una falencia desde la atención primaria en cuanto a la promoción a enseñar a la población. Quizás en los medios televisivos que llegan mucho a la gente. Faltan campañas masivas en la calle”, advirtió y fue más allá: “Estamos fallando como sociedad también al pensar ‘no me importa’ o que ‘no me va a pasar’”.

La médica aseguró que son “números altos” de diagnósticos y que semanalmente en su consultorio detecta al menos cuatro casos.

Por otra Parte, Foresta indicó que, del total de 174 casos, 56 corresponden a mujeres embarazadas y que el resto se divide casi de igual manera entre hombres y mujeres. La franja etaria más afectada va de los 20 a los 40 años.

Aún más preocupante es la cantidad de niños nacidos con la enfermedad en este tiempo, 23 en total.

“La recomendación es el uso del preservativo principalmente y es muy importante el control de la mujer embarazada para poder evitar la transmisión intraútero”, explicó Foresta.

En el ámbito nacional

Según datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación la tasa de casos de sífilis reportados en varones y mujeres jóvenes y adultos se triplicó entre 2013 y 2017, ya que pasó de 11,7 a 35,2 por cada 100.000 habitantes. Asimismo, la proporción de positividad en las pruebas de rutina que se realizan a embarazadas pasó del 2 por ciento al 3,2 por ciento en el mismo lapso.

"La sífilis es una ETS que tiene cura pero está en aumento desde 2013. Vemos que bajaron los casos de sida pero aumentaron los de sífilis, y eso quiere decir que la gente no se cuida", aseguró el infectólogo Jorge Lattner, que trabaja en infectología perinatal en el Sanatorio Otamendi.

"Hay un conjunto de situaciones que están haciendo que los casos aumenten: por un lado, la disminución de la tasa de infecciones por HIV que venimos viendo en los últimos años, ya sea porque hay diagnósticos precoces o por los tratamientos de alta eficiencia de la actualidad, que hacen que la gente se asuste mucho menos y empiece a no cuidarse", aseguró.

Complicaciones

La sífilis puede causar complicaciones a largo plazo o la muerte si no se trata de manera adecuada. Además, se contrae por contacto directo con una llaga de sífilis en relaciones sexuales anales, vaginales u orales. Las llagas se pueden encontrar en el pene, la vagina, el ano, el recto o los labios y la boca.

Falta mejor educación sexual

Foresta manifestó que falta “mucho empuje en las escuelas” respecto a la utilización del preservativo. “Es fundamental, necesaria la educación sexual, pero hay una traba, no sé dónde está, pero esto no se está realizando en todas las escuelas tanto del ámbito privado como público”, alertó.

Este miércoles, se conoció que el 57% de los jóvenes de entre 15 y 25 años piensa que la educación sexual que se da en las escuelas es "mala" y el 67% cree que los colegios "no están preparados" para afrontar las necesidades de los estudiantes, según un estudio presentado por el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve).