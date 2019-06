Nancy sigue en Santa Fe a la espera de la evolución de Sandra: cómo ayudarla

El estado de salud de Sandra Ramírez, la joven de 16 que sufrió un grave accidente días atrás en Frontera, sigue siendo delicado y su mamá Nancy permanece junto a ella en el Hospital Cullen de Santa Fe. La mujer atraviesa una dura historia de vida, ya que años atrás perdió a dos de sus hijos y ahora Sandra se encuentra grave.

Tras el accidente, Nancy se encuentra en el Hospital santafesino con muy poco dinero y ropa, por lo que pasa las noches como puede dentro del nosocomio público, ya que también tiene problemas de movilidad.

Si bien su hija viene evolucionando favorablemente en los últimos días, todavía le resta una larga estadía hasta que pueda despertar y se conozcan las secuelas del accidente.

Quienes puedan colaborar con Nancy pueden hacerlo llamando al teléfono 3564 657194 (recibe Whatsapp). Para la mujer, cualquier ayuda es bienvenida.

“Es la única que me queda”

“Me vine en la ambulancia con lo puesto acompañando a mi hija, sin un peso porque estoy sin trabajo, mi hermana y mi cuñado me prestaron algo de dinero. Por suerte acá me dan la comida, estoy durmiendo en el hospital en la parte de ginecología porque tengo un problema en la pierna y no me puedo mover hasta una pensión”, le contó Nancy a El Periódico.

Hace tres años su hijo Ángel Ramírez había tomado la drástica decisión de quitarse la vida; ocho meses después lo hizo su otra hija, Sonia. “Sandra es la única que me queda y mi nieta, una beba de 11 meses”, sostuvo emocionada.

La mujer tuvo dos jornadas de buenas noticias con una mejora en la salud de Sandra. Sin embargo, aún no responde a estímulos y tiene dificultades para respirar. Por eso insistió en el pedido a la comunidad para que recen por la mejoría de su hija para que pronto pueda reencontrarse con su beba.