La Argentina sufre un déficit transfusional: la importancia de donar sangre

El 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. En la Argentina, solo el 1,15% de la población dona sangre y, en promedio, 9 de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en algún momento de su vida. Su importancia radica en el déficit transfusional que sufre el país.

Para poder cubrir las necesidades transfusionales de sangre, nuestro país debe contar con hasta dos millones de donantes por año. En QuieroAyudar.org, un mapa solidario conecta a las personas que quieren ayudar con organizaciones sociales de todo el país, más de 120 instituciones están a la espera de donaciones de sangre.

La sangre no puede fabricarse ni comprarse, por lo que las transfusiones y su suficiencia recaen plenamente en los voluntarios. En el país, se necesitan cinco mil donaciones diarias. Cada persona puede salvar la vida de al menos tres más al hacerlo, y contribuye a que los pacientes con enfermedades potencialmente terminales aumentes sus posibilidades de vida.

Para ayudar, ingresá a www.quieroayudar.org y encontrá destacados los puntos receptores haciendo click en Quiero Donar y seleccionando la categoría Salud, Sangre. Elegí el punto más cercano y ponete en contacto con la organización para concretar tu visita.

¿Qué requisitos debo cumplir para poder ser donante voluntario?

* Tener entre 18 y 65 años.

* Pesar más de 50 kg

* Pasaron 4 meses de tu última donación (hombres) o 6 meses de tu última donación (mujeres).

* No consumiste antibióticos en los últimos 7 días.

* Si viajaste fuera del país en el último año, saber a dónde para evitar riesgos de contagio.

* Pasaron 12 meses desde tu último tatuaje o piercing

* No estás embarazada o ya pasaron 12 meses del último parto.

* Si te sometiste a una cirugía, laparoscopia o artroscopía, es necesario esperar el alta de tu médico y tener los resultados de todos los controles incluyendo biopsias.

* Pasaron más de 6 meses en caso de endoscopias digestivas altas, fibrocolonoscopias o laringoscopias.

* No consumís drogas inyectables o no consumiste cocaína en el último año.

* No tenés o tuviste enfermedades cardíacas o cáncer.

* No padeciste enfermedades de transmisión por sangre o sexo o estuviste en riesgo de adquirirlas (hepatitis B, hepatitis C, HIV, sífilis, HTLV, gonorrea, etc.).

* No tuviste prácticas sexuales de riesgo incrementado.

* Por vacunas recientes consultar con el centro de recepción de donaciones.

No hay que olvidar la importancia de estar descansado, sintiéndose bien, y habiendo desayunado o almorzado de forma habitual sin tomar bebidas alcohólicas.

Presentando el DNI y tras una calificación clínica previa, las personas aptas para hacerlo podrán ayudar con su donación. Difundir la importancia de este esfuerzo para salvar vidas puede ayudar notablemente al incremento en donantes voluntarios de sangre.

(*) Lic. en Comunicación Social. Integrante de la asociación civil Quiero Ayudar, que canaliza impulsos solidarios en acciones concretas.