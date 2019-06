Macri y Pichetto se mostraron juntos tras el anuncio de la fórmula

El presidente Macri publicó este miércoles la primera foto junto con Miguel Ángel Pichetto luego del anuncio de la fórmula con la que buscará la reelección.

La imagen fue tomada en la quinta de Olivos, en medio del primer encuentro entre los dirigentes.

“Juntos por el Cambio”, se limitó a escribir el Presidente al acompañar la foto en las redes.

Juntos por el cambio pic.twitter.com/W5VQUW5Oe1 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 12 de junio de 2019

Pichetto anticipó este martes que posiblemente en horas de la tarde acompañe a Macri al yacimiento de Vaca Muerta.

El flamante candidato a vice dijo a los medios: "He encontrado sólo palabras de afecto y solidaridad de parte de la mayoría de los dirigentes radicales. Anoche me llamó Elisa Carrió para ratificar su apoyo que es algo muy valioso. No he encontrado más que solidaridad de toda la dirigencia", dijo.