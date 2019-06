Boca en Sportivo: "Buscamos la excelencia"

El predio “Nicolás Losano” de Sportivo Belgrano fue el escenario de la prueba de jugadores que ayer y hoy realizó Boca Juniors. Desde la delegación “xeneize” destacaron a San Francisco y la región como una de las zonas de surgimiento de futbolistas más importante del país.

En diálogo con el Departamento de Prensa de Sportivo Belgrano, el captador de talentos de Boca, Abel Almada, manifestó que “Argentina es una gran cancha de fútbol y tiene sus lugares neurálgicos en la formación de jugadores, los cuales no excluyen a ningún lugar. La idea nuestra con la llegada de Nicolás Burdisso es instalar a Boca en el interior, porque Boca es eso, es pueblo”.

A su vez recordó que en San Francisco “habíamos hecho una prueba de Boca en Sportivo hace muchos años. Con la visita de Pablo (Esser) y Juan Manuel (Aróstegui) a Buenos Aires, pactamos esta prueba con todo gusto porque realmente es una zona muy fuerte en cuanto a la genética de los chicos”.

Por otra parte destacó que desde el conjunto “Xeneize” buscan la excelencia del jugador: “Es fácil ver a un jugador que es extraordinario, al bueno no le alcanza para jugar en Boca. Somos muy honestos en no hacer ilusionar a ningún chico. No especulamos, si vemos que es factible lo llevamos”.

“Nada excluye a ningún buen jugador. Buscamos jugadores que sepan jugar, el que saber jugar sabe, después se perfeccionan algunas cosas”, agregó.







Estuvieron en su lugar

Posteriormente la charla se extendió a tres exjugadores de la primera división del “Xeneize” que hoy forman parte de la estructura de divisiones formativas y que llegaron a nuestra ciudad con el objetivo de acompañar a Almada. Ellos son: Antonio Barijho, Matías Arce y Emanuel Ruíz.

Acerca de la prueba, Barijho expresó: “Buscamos jugadores que tengan hambre de gloria, de jugar, de llegar lejos. Boca es un club que exige mucho, grandísimo en el mundo. Apuntamos a la excelencia”. Acerca de su rol en el club, sostuvo: “Me encanta viajar, me encanta ver jugadores, en este club tenés que dar cada día el 100 por ciento”.

Por su parte, Arce agradeció a Sportivo Belgrano por recibir a Boca Juniors y destacó la presencia de Juan Manuel Aróstegui por su paso en el “xeneize”. Contó también que “las pruebas son difíciles, a veces son muy individuales porque todos quieren demostrar lo que hacen”.

Luego agregó: “Es una muy buena zona la de San Francisco y toda esta región. Es bueno que Boca vaya a otras ciudades, hay mucha gente que no puede ir a Buenos Aires y encuentra con estas pruebas un punto más cercano. Es muy bueno que Boca haya recuperado su presencia en esta región”.

Por último, Ruíz destacó la presencia de Boca Juniors en el interior del país y este tipo de pruebas en donde llegan futbolistas de diferentes localidades. “Boca siempre tiene un plus de presión, hay que trabajar al máximo. Bajamos con ese concepto, buscar jugadores que estén preparados y a la altura del club”.