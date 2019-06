Radicalismo de San Francisco no apoyará a Macri-Pichetto

El comité San Francisco de la Unión Cívica Radical (UCR) resolvió que no apoyará la candidatura presidencial de Cambiemos que encabeza el presidente Mauricio Macri, ahora junto al senador peronista Miguel Ángel Pichetto. Según lo explicó Cristian Canalis, que fue el candidato a intendente del radicalismo en las últimas elecciones, la decisión se basó en que en la última convención radical no se discutieron políticas sino cargos.

"En la convención de Parque Norte yo voté en contra de la ratificación de Cambiemos. Lo que pretendíamos era un acuerdo programático para no caer en lo mismo de Gualeguaychú hace cuatro años. Pedíamos un acuerdo, decirle a la gente qué íbamos a hacer en cuanto a la desocupación, las tarifas, los jubilados, la pobreza. Tenemos que tener en agenda los compromisos y después avanzar en las candidaturas. Eso no ocurrió", detalló Canalis.

"La dirigencia nacional y muchos dirigentes de la provincia entendieron que era más fácil entrar en una repartija de cargos que hacer un acuerdo programático", cuestionó el dirigente local.

No apoyan a Macri

Canalis precisó que la decisión del comité local de no apoyar la candidatura de Macri se resolvió la semana pasada, antes de conocer la candidatura de Pichetto. "Por unanimidad, el comité de la Unión Cívica Radical decidió la semana pasada que no va a trabajar para la fórmula que encabeza Mauricio Macri", indicó.

"No nos sentíamos partícipes de algunas decisiones, como veníamos planteando. No teníamos participación en la toma de decisiones. Ante las políticas económicas fracasadas no había una alternativa ni una salida, creemos que se tiene que privilegiar a los sectores que más sufren", subrayó Canalis.

"No es una cuestión de que Pichetto sea peronista. Desde mi punto de vista me parece que deberíamos darnos un debate mucho más amplio desde los sectores progresistas para ver cómo resolvemos los problemas. No se trata de ganar una elección, sino saber cómo gobernar los cuatro próximos años. Pichetto representa la derecha del peronismo, no tiene absolutamente nada que ver respecto al ideario de la Unión Cívica Radical. Es un retroceso dentro de la alianza Cambiemos", concluyó.