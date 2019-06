Mendoza: arrojó al aire miles de pesos en pleno centro para promocionar su música

Llovieron billetes en el centro de la ciudad de Mendoza y no se trató de ninguna película. Un importante revuelo se generó ayer martes al mediodía en pleno centro de esa ciudad y lo produjo el cantante mendocino Matías Nievas, quien estaba promocionando su show artístico. El joven apareció entre los transeúntes y arrojó al aire miles de pesos durante varios minutos, lo que provocó la sorpresa y el asombro entre los presentes, que aprovecharon para llevarse la mayor cantidad de billetes posible.

La insólita inciativa se llevó a cabo principalmente en la intersección de calles San Martín y Catamarca y luego en plena Peatonal Sarmiento, según señaló el diario Los Andes. Fue capturada por los teléfonos móviles de los presentes, que automáticamente compartieron el video en sus redes sociales.

"Regalo plata porque me gusta ayudar a la gente. Yo vengo desde muy abajo y sé lo que es pasarla mal. He sido plomero, albañil, hice de todo para ganarme la vida. Así que decidí juntar gente en el Centro y obsequiarle parte de lo que gané con la música", señaló al mencionado diario el artista, que además confió que el monto entregado a los desconocidos "fue de $40.000".

"No quiero ser como esos que hacen una fortuna, se mueren y no ayudaron a la gente que más lo necesita. Yo vine al mundo sin plata y si me voy de esa manera, no pasa nada. Ahora que me está yendo bien, decidí compartirlo".

Pero no todo fue un buen momento, ya que el propio Nievas aseguró que le robaron un bolso con $30.000 mientras arrojaba plata a los cuatro vientos. Por el hecho hizo una denuncia y aseguró que "también era dinero para regalar".

Llovía plata



En las imágenes puede verse cómo decenas de peatones se sorprenden al ver volar billetes de todas las denominaciones. Aunque en un primer momento muchos pensaron que se trataba de una campaña publicitaria con billetes falsos, los afortunados agradecieron el gesto del músico, lo aplaudieron y le desearon éxitos en su carrera al comprobar la originalidad del dinero.

Al respecto, Nievas expresó: "Algunos pensaban que eran billetes falsos, pero cuando se tiraban al piso corroboraban que eran verdaderos. Me sentí muy feliz, recibí devoluciones espectaculares de gente que me decía que no tenía para comer".

Como si fuera poco, Nievas adelantó que repetirá el hecho. "Lo voy a seguir haciendo", explicó.