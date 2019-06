Perdió dos hijos y reza por Sandra, que está en coma

Hace poco más de tres años, Nancy sufría la repentina decisión de dos de sus hijos-Ángel y Sonia- de quitarse la vida con pocos meses de diferencia, aún dolorida por aquellas pérdidas, la mujer vuelve a tener que padecer por el grave accidente de su hija Sandra (16) que se encuentra internada en coma en el Hospital Cullen de Santa Fe tras un accidente.

La mujer se encuentra en la capital de la vecina provincia acompañando a su hija y contó que solo se llevó lo puesto más algún dinero que le prestaron su hermana y su cuñado. Pasa las horas en el Hospital gracias a la gentileza del personal local, ya que Nancy se encuentra con problemas de movilidad y además no quiere despegarse de Sandra.

Si bien su hija viene evolucionando favorablemente en los últimos dos días, todavía le resta una larga estadía hasta que pueda despertar y se conozcan las secuelas del accidente.

“Es la única que me queda”

“Me vine en la ambulancia con lo puesto acompañando a mi hija, sin un peso porque estoy sin trabajo, mi hermana y mi cuñado me prestaron algo de dinero. Por suerte acá me dan la comida, estoy durmiendo en el hospital en la parte de ginecología porque tengo un problema en la pierna y no me puedo mover hasta una pensión”, le contó Nancy a El Periódico.

Hace tres años su hijo Ángel Ramírez había tomado la drástica decisión de quitarse la vida; ocho meses después lo hizo su otra hija, Sonia. “Sandra es la única que me queda y mi nieta, una beba de 11 meses”, sostuvo emocionada.

La mujer tuvo dos jornadas de buenas noticias con una mejora en la salud de Sandra, sin embargo “hasta que no la vea sin el oxígeno y que la pueda hablar y escuchar recién ahí tendré algo de tranquilidad”, sostuvo. Por eso insistió en el pedido a la comunidad para que recen por la mejoría de su hija para que pronto pueda reencontrarse con su beba.

Los últimos dos partes médicos del lunes y este martes mostraron una leve mejoría en la salud de Sandra cuyo accidente se registró el pasado jueves 6 de junio en Frontera.