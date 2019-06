[VIDEO] Dos niños amenazaron con armas a un kiosquero

Un kiosquero de la ciudad de Rosario tuvo un fuerte susto el domingo pasado, cuando dos niños lo encararon y lo amenazaron con armas porque no quiso venderles papelillos con los que se arman cigarrillos caseros.

El incidente se produjo a las 14 en un local sobre la calle Entre Ríos al 1440, en el centro de la ciudad santafesina. La filmación de la cámara de seguridad del negocio captó el momento en el que los menores intentaron cometer el atraco y luego escaparon.

"Me das un papelillo", habría pedido uno de los nenes que protagonizaron el ilícito. Como el kiosquero se negó, el niño sacó un arma que tenía escondida en la cintura y lo amenazó. Acompañado de un amigo, al que también se lo vio armado, le exigió a los gritos el dinero de la caja.

Sin embargo, el comerciante asaltado los corrió con una silla y los menores escaparon asustados.

"Parecía que era una pistola de verdad y no de juguete. Por eso me fui para atrás y ahí entró otro chico que me empezó a pedir plata", señaló el kiosquero Nelson Pérez.

Al principio, el vendedor creyó que era una broma del nene, pero rápidamente se asustó cuando observó el arma con la que le apuntaban. "Hablaban como personas grandes, pero no tenían más de 9 años", precisó. (Fuente: Infobae)