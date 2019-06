Mario Negri: "Con ideas como las de Zaffaroni se termina la justicia"

El presidente del bloque de la UCR y del interbloque Cambiemos lo advirtió en base a la "ley de revisión extraordinaria" de los procesos a los que son sometidos ex funcionarios del gobierno anterior, que propuso el ex juez de la Corte Suprema

"No es una broma, tampoco lo dijo un troll. Lo propone el ex juez de la Corte Suprema, al que sólo le faltó decir que con una ley así se termina la grieta. De una cosa podemos estar seguros: con ideas como las de Zaffaroni se termina la Justicia", publicó anoche Negri en su cuenta de Twitter.

De esta manera, el diputado nacional por Córdoba cuestionó los dichos del ex juez de la Corte Suprema, quien afirmó que "por primera vez en treinta años hay presos políticos en la Argentina" a raíz de una "persecución de un Poder Judicial concentrado", y abogó por una "ley de revisión extraordinaria" de causas.

Además, Zaffaroni -en declaraciones que formuló ayer a El Destape Radio- se mostró partidario de una "ampliación" del número de miembros de la Corte, hoy con cinco integrantes, y que el máximo tribunal "se divida en salas" temáticas.

En ese marco, Zaffaroni advirtió que "llegado un gobierno de otro signo habrá que hacer algunas reformas" en la Justicia "dentro del marco constitucional".

"Me parece más que lógico; habría que tomar medidas para que no se produzca de nuevo esta concentración de poder; estamos viviendo una persecución política claramente por un Poder Judicial concentrado", denunció el ex juez.