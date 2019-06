La fórmula del Gobierno: Macri-Pichetto

El senador peronista Miguel Ángel Pichetto será el candidato a vicepresidente de la fórmula que encabezará Mauricio Macri para buscar su reelección en las próximas elecciones presidenciales, confirmó esta tarde el Presidente.

La decisión se tomó bajo un total hermetismo y sorprendió porque los últimos rumores indicaban que el oficialismo nacional optaría por una figura del radicalismo para que secunde a Macri en el binomio.

Pichetto es uno de los principales referentes de Alternativa Federal, junto al gobernador cordobés Juan Schiaretti, el salteño Juan Urtubey, el dirigente bonaerense Sergio Massa.

Para todo esto necesitaremos construir acuerdos con mucha generosidad y patriotismo donde todos los argentinos que compartan estos valores aporten desde su lugar. Por todo esto quiero anunciarles que Miguel Ángel Pichetto me acompañará como candidato a vicepresidente de la Nación — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 11 de junio de 2019

Incluso el dirigente patagónico fue aspirante presidencial por ese espacio y en marzo pasado también se barajó su nombre como compañero de fórmula del exministro de Economía Roberto Lavagna, quien también se sumó a la carrera presidencial por Consenso 19.

Macri se reunió innumerables veces en el año con Pichetto. Ya se han publicado los profusos elogios que el Presidente le dedica al inoxidable senador peronista. Con un eje fundamental: defiende al Gobierno mejor que varios de los propios.

El nombre de Pichetto sonaba fuerte este martes en la Casa Rosada y finalmente a las 16, Macri lo confirmó vía Twitter.

Respecto a las chances de un acuerdo entre Alternativa Federal y Cambiemos, Pichetto aseguró que ve factible “la base de acuerdo sobre las ideas, sobre un modelo de país, porque la Argentina necesita un marco de unidad”.

El jefe del bloque peronista en el Senado indicó en declaraciones a Radio Continental que siempre mantuvo con el Gobierno de Macri un “diálogo propositivo y que mantiene una mirada de los temas internacionales muy parecida” a la del jefe de Estado.

Según dijeron fuentes oficiales a este medio, la precandidatura a vicepresidente de Pichetto por Cambiemos cuenta con el aval de la Unión Cívica Radical. E incluso señalaron que la apertura al peronismo fue exigida por el radicalismo.

Desde el entorno de la diputada y líder de la Coalición Cívica negaron que la dirigente se haya expresado a favor del ofrecimiento al senador peronista. “Somos prescindentes, el que tiene que elegir a su compañero de fórmula es Macri”, dijeron las fuentes consultadas.

En los últimos días trascendió también que el Gobierno le había ofrecido el mismo puesto al gobernador de Salta, Urtubey, quien habría rechazado la iniciativa. Esto, luego, no fue confirmado ni desechado por las partes.

Pichetto es el opositor que mejor diálogo mantuvo en los últimos tres años y medio con Cambiemos, e incluso fue clave para la aprobación de leyes como las reformas previsional y la tributaria, trabajando en tándem con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

El propio Pichetto viene dando algunas señales. El pasado 7 de junio aseguró que si se llegara a dar un balotaje el 22 de noviembre entre Macri y Alberto Fernández, él votará por el actual presidente de la Nación y líder de Cambiemos.

El senador peronista sorprendió al expresar en televisión declaraciones similares a la línea discursiva que estableció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, como jefe de campaña de Cambiemos, como la idea de “no volver al pasado”, dado que eso es lo que para el oficialismo representa el kirchnerismo y gran parte del peronismo.

En declaraciones al canal Net, el senador afirmó “la grieta verdadera” en la Argentina está entre la construcción de “un espacio democrático, con hombres y mujeres con una mirada democrática del país y del futuro del país, y una concesión que anidan algunos sectores autoritaria. Esto es lo que digo”.

“Esa es la verdadera grieta, y ese es el riesgo que la Argentina tiene de volver hacia atrás, hacia el pasado, con algunas ideas que además son viejas: digamos, reivindicar el consenso de Washington o hablar de una Latinoamérica que ya no existe, o no comprender el mundo en el que se vive”, expresó Pichetto.

Aclaró que el identifica a ese espacio “antidemocrático” en el kirchnerismo y una parte del peronismo que se alió con Cristina Fernández de Kirchner, “que ha estado en algunas acciones y acontecimientos transitando el borde de la mesa; eventos como por ejemplo el debate de la reforma previsional, que no fue tan dramática”.

Al ser consultado explícitamente sobre a quién votaría en un eventual balotaje entre Macri y Fernández, el senador peronista dijo que claramente se inclinará por el Presidente de la Nación y jefe de Cambiemos, que en octubre buscará su reelección.

“Yo lo definí en varias oportunidades. Voy a estar al lado del espacio democrático. En el escenario de balotaje, mi convicción es que Alternativa Federal tiene posibilidades de jugar el balotaje. Pero si tuviera que resolver yo elegiría estar en la opción democrática, que es la continuidad de un gobierno que tiene una mirada capitalista, inteligente, responsable, aún con errores”, había dicho Pichetto.

Y este martes, en diálogo con Radio Continental expresó que le gustaría que Alternativa Federal llegue a la segunda vuelta, pero reconoció que “es difícil”. En esa línea, aclaró que “no estaría volviendo atrás, votaría por Macri o me guardaría el voto”.

El patagónico señaló que a “la segunda vuelta hay que construirla sobre una visión común, nadie puede discutir sobre un modelo que no sea capitalista moderno, inteligente, que tenga apertura hacia afuera en la venta de sus productos nacionales”.

Según interpretó el senador, “a la fecha ha perdido gravitación” debido al alejamiento de Roberto Lavagna y a la actitud del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que se encuentra “en un plano de indefiniciones, más cerca del kirchnerismo”.

“El kirchnerismo resuelve sobre la base del método del dedo, un método viejo y autoritario que no comparto”, indicó.

"Macri ha ejercido una diplomacia presidencial correcta, ha vuelto a la Argentina al mundo mediante la relación con los Estados Unidos, Europa y Brasil", señaló.

Fuente: Agencias / La Voz del Interior