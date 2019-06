El calendario completo de la Copa América

Una información que todo hincha necesita saber es qué día, a qué hora y qué partidos tendrá para ver durante la próxima Copa América Brasil 2019.

El torneo continental comenzará el viernes 14 de junio y tendrá su final el domingo 7 de julio en el Maracaná.





El fixture completo, con hora de Argentina, es el siguiente:

Viernes 14 de junio

21.30: Brasil vs Bolivia (Estadio Morumbí-San Pablo)

Sábado 15 de junio

16: Venezuela vs Perú (Arena do Grêmio-Porto Alegre)

19: Argentina vs Colombia (Arena Fonte Nova-Salvador)

Domingo 16 de junio

16: Paraguay vs Qatar (Estadio Maracaná-Río de Janeiro)

19: Uruguay vs Ecuador (Estadio Mineirao-Belo Horizonte)

Lunes 17 de junio

20: Japón vs Chile (Estadio Morumbí-San Pablo)

Martes 18 de junio

18.30: Bolivia vs Perú (Estadio Maracaná-Río de Janeiro)

21.30: Brasil vs Venezuela (Arena Fonte Nova-Salvador)

Miércoles 19 de junio

18.30: Colombia vs Qatar (Estadio Morumbí-San Pablo)

21.30: Argentina vs Paraguay (Estadio Mineirao-Belo Horizonte)

Jueves 20 de junio

20: Uruguay vs Japón (Arena do Gremio-Porto Alegre)

Viernes 21 de junio

20: Ecuador vs Chile (Arena Fonte Nova-Salvador)

Sábado 22 de junio

16: Bolivia vs Venezuela (Estadio Mineirao-Belo Horizonte)

16: Perú vs Brasil (Arena Corinthians-San Pablo)

Domingo 23 de junio

16: Qatar vs Argentina (Arena do Gremio-Porto Alegre)

16: Colombia vs Paraguay (Arena Fonte Nova-Salvador)

Lunes 24 de junio

20: Ecuador vs Japón (Estadio Mineirao-Belo Horizonte)

20: Chile vs Uruguay (Estadio Maracaná-Río de Janeiro)

Cuartos de Final

Jueves 27 de junio

21.30 Primero Grupo A vs tercero B o C -Partido 19- (Arena do Grêmio-Porto Alegre)

Viernes 28 de junio

16: Segundo Grupo A vs segundo Grupo B -Partido 21- (Estadio Maracaná-Río de Janeiro)

20: Primero Grupo B vs segundo Grupo C -Partido 20- (Arena Corinthians-San Pablo)

Sábado 29 de junio

16: Primero Grupo C vs tercero A o B -Partido 22- (Arena Fonte Nova-Salvador)

Semifinales

Martes 2 de julio

21.30: Ganador Partido 19 vs ganador Partido 21 -Partido 23- (Estadio Mineirao-Belo Horizonte)

Miércoles 3 de julio

21.30: Ganador Partido 20 vs ganador Partido 22 -Partido 24- (Arena Do Gremio-Porto Alegre)

Partido por el tercer puesto

Sábado 6 de julio

16: Perdedor Partido 23 vs perdedor Partido 24 (Arena Corinthians-San Pablo)

Final

Domingo 7 de julio

17: Ganador Partido 23 vs ganador Partido 24 (Estadio Maracaná-Río de Janeiro)