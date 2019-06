Inauguró el 1º Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales

Este lunes se llevó a cabo la inauguración, en el Superdomo, del Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales organizado por la Universidad Nacional de Villa María.

En ese marco Marcelo Moreno, secretario de Desarrollo Social, Económico y Educativo, expresó: “Es un placer estar en la jornada inaugural de este 1º Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, una actividad importante más que la Universidad Nacional de Villa María en conjunto con la Municipalidad de San Francisco programa y ejecuta en nuestra ciudad. Ser parte es un gusto muy grande y seguramente para cada uno de los participantes será de vital importancia escuchar a los expositores y participar de las distintas actividades que tiene el congreso”.







“En nuestro caso como municipio ver todas las actividades, más allá de las académicas propias de cada institución educativa, todas las actividades de extensión, estas importantes actividades de articulación entre las universidades y el medio, las instituciones, los vecinos de San Francisco, como municipio es un orgullo y sin duda que estas actividades están dejando huella en los vecinos, en el desarrollo productivo, en el desarrollo de la ciudad. Estamos transitando también en la Universidad Tecnológica Nacional la ‘Semana de la Ingeniería’ con actividades muy interesantes que culminan este fin de esta semana y hoy nos toca también estar presentes este congreso. Todo esto hace que haya en San Francisco un clima nuevo, de pocos años, pero que estas dejando huellas en la población y trayendo beneficios a los vecinos de la ciudad. Dejo el saludo del intendente Ignacio García Aresca que no ha podido estar presente y les deseo lo mejor para este congreso. Espero que cumpa con las expectativas que se ha forjado y que por todo el trabajo realizado tenga el mayor de los éxitos”, añadió.







A su turno Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María, manifestó: “Cuando venía viajando venía reflexionando que hasta hace no mucho tiempo, un año, venía hacia San Francisco con un mar de incertidumbres a compartir momentos de complejidad con esta comunidad de la ciudad y de la universidad, porque hasta ese tiempo veníamos discutiendo si este proyecto educativo de universidad pública, gratuita y de calidad iba o no iba a tener continuidad. Y fue propiamente la comunidad de San Francisco, particularmente la universitaria, y dentro de ella los estudiantes, aquellos que se pusieron al hombro la premisa de conservar este espacio. Y junto a las autoridades municipales y de la universidad enfrentamos un arduo y largo camino de hacer entender a las autoridades que correspondía, que este era un proyecto de largo plazo, significativo, que cambiaba la comunidad del este cordobés, de San Francisco y de las localidades aledañas. Y tuvimos suerte y hoy ya venimos a otra cosa, a inaugurar una subsede de un importantísimo congreso de Ciencias Sociales. Ya es otro el ánimo, el clima que se respira. De eso se trata, de consolidar un proyecto universitario”.

Por su parte Gabriel Suárez, de la Secretaría de Investigación y Extensión, apuntó: “Cuando asumía nuestra decana unos años atrás, uno de los objetivos centrales era el de generar una política de congresos. Empezamos a ver cómo operacionalizar una política de congresos y era que todas las carreras tuvieran un congreso. Algunas venían trabajando hacía años pero no todas tenían sus congresos. En estos 3 años y medio todas sus carreras ya tuvieron sus congresos. Eso era empezar a pensar que cada disciplina se encuentre en un momento del año para tener ciertas discusiones. Cuando pensamos nuestra identidad territorial empezamos a pensar no solo en nuestras carreras, sino en todas nuestras sedes. Tomó la punta Administración y empezó a armar sus precongresos de Ciencias Económicas. Luego Ciencias Políticas también se atrevió a hacer en su congreso de Ciencias Políticas un día en la sede de Córdoba. Entonces empezamos a tener las carreras y las sedes presentes. Y ahí dijimos ‘por qué no animarnos y hacer todo junto’. Y en esto estamos. No es tarea fácil, pero nos parece que lo que estamos comenzando hoy es algo distinto, es algo que hace a lo disciplinar pero hace a la articulación hacia dentro de nosotros mismos, y llevar en serio esto de pensar la multidisciplina, la interdisciplina, la transdisciplina. Nuestro instituto es de Ciencias Sociales y se tiene que atrever a articular y pensarse hacia adentro. Pero también creemos que la articulación tiene que ser con los territorios”.

Sobre el final Elizabeth Theiler, decana, agregó: “Este es un proceso cumbre para el ámbito universitario. Decimos que las instituciones de alguna manera empujan y transforman a la comunidad y las universidades somos uno de los motores que mayor capacidad tienen de empujar el proceso de transformación. Y no porque vayan en contra de ningún tipo de pretensión de sus comunidades, sino porque ese lugar donde congresos y demás formas de búsquedas, como son las investigaciones, se hacen depositarias de esas demanda que tienen todas las comunidades de querer crecer y transformarse. Y para nosotros eso es un gran desafío, una gran responsabilidad que humildemente tratamos de asumir y que ponemos a consideración en instancias como estas. Y queremos transmitir también que pese a que lo que se establece como dado o como realidad, que las Ciencias Sociales tienen poco por decir, quiero decir que las Ciencias Sociales conjuntamente con otras formas de pensar la ciencia tenemos mucho por hacer y por decir. Que las Ciencias Sociales estamos dando la posibilidad de describir, explorar y muchas veces explicar muchos fenómenos que tienen que ver con las decisiones y los rumbos de los países, de las comunidades y de las regiones así como de los procesos propios de la organizaciones y de las cosas que nos pasan y nos transforman. En las Ciencias Sociales tenemos mucho por decir”.