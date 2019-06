Sindicato de docentes privados pide una ordenanza que regule los jardines maternales

Luego de que trascendiera un video que muestra la brutalidad en el trato con una beba por parte de una maestra jardinera que estaba a su cuidado en un jardín maternal de la ciudad de La Plata, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) reiteró la necesidad de que en ese tipo de lugares trabaje personal capacitado.

Edgardo Blangetti, secretario general electo de SADOP, que asumirá ese cargo en julio próximo, expresó que incluso en algunos municipios aún rigen ordenanzas en las cuales se toman a los jardines maternales como comercios, por lo que ya han programado algunas reuniones con el municipio local para trabajar en ese tema.

"Es un avance importante, estamos trabajando mucho porque en distintas ciudades las ordenanzas municipales a los jardines maternales los toman como un comercio. Hay un total desconocimiento del tema. Acá en San Francisco estamos pidiendo la ordenanza. Es muy escueta, muy simple. En Villa María, por ejemplo, estamos trabajando con el Concejo Deliberante tratando de reformarla. Por ahí se hace medio difícil porque los tiempos tiempos políticos son otros. Pero se está mejorando, Córdoba ya tiene la Asociación de Jardines Maternales, Río Cuarto también, han hecho una ordenanza muy buena, y están respetándose", detalló Blangetti.

En nuestra ciudad, si bien aún no hay tenido encuentros con autoridades municipales para debatir este tema en particular, el sindicato destacó que se encuentran participando de la Mesa de Articulación entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de San Francisco. "Quedamos en juntarnos para empezar a hablar del tema. En Villa María empezamos a hablar con la secretaria de Educación y ella misma nos derivó a los concejales para poder empezar a armar la ordenanza", dijo el secretario general electo.

Mayores controles

Desde el sindicato piden que el personal que trabaja en guarderías o jardines maternales esté capacitado, entendiendo por ello que estén conformados en su totalidad por maestras jardineras o psicopedagogas. "Normalmente en algunas ciudades como en San Francisco la titular es maestra, pero el resto no. Y estamos trabajando con chicos. Pero lo permite la ordenanza. En cambio en otros lugares tienen que ser todos docentes titulares", dijo Blangetti.

El secretario general electo insistió en que en San Francisco hay poca capacitación en el personal. "Por lo poco que hemos andado acá no se cumple, y eso es muy importante, se está trabajando con niños, los niños requieren una educación. No desmerezco a las personas, pero no están capacitadas como las que han estudiado. Al menos que sean chicas próximas a recibirse, que no sea algo de una mamá que necesitó trabajar y se puso a cuidar chicos, que sea algo más organizado, porque es un tema bastante delicado", expresó.







En ese sentido, el sindicalista criticó también que no se regule el lugar en que los mismos deben funcionar: "Las ordenanzas son escuetas también en el sentido edilicio. Hoy una persona arma una guardería en un garaje. Está bien que por la situación económica los papás los llevan ahí porque necesitan trabajar, pero están sus hijos ahí dentro. No hay medidas de seguridad, no hay nada".

"En Villa María estamos trabajando con esa ordenanza para que haya un control mutuo entre el sindicato y la municipalidad. Nosotros tenemos varios jardines maternales con docentes afiliados, pero acá en San Francisco el porcentaje es muy bajo, recién ahora nos estamos acomodando para empezar a hacer un control más estricto como hicimos con la Municipalidad de Villa María. En San Francisco prácticamente no hay afiliaciones, en Villa María sí tenemos bastantes", añadió.

Salario

Desde SADOP también se refirieron al acuerdo salarial recientemente alcanzado, que consiste en un aumento del 65% retroactivo a mayo.

"Todo ese compendio de gente, jardines maternales, academias, todos están encuadrados dentro de la ley 13.047. Hay muchas ciudades del interior en que los contadores los encuadran en la Ley de Comercio, porque toman que son comercios y no, son docentes. Cuando asumió este Gobierno se cortó el Consejo Gremial de Educación que era el que regía esa ley, que fijaba un piso salarial no solo para ese tipo de docentes sino que hay provincias en Argentina que todavía están usando esa ley que es del año 49, pero la siguen usando porque hay una grilla salarial. Por eso vemos que hay provincias que tienen muy bajo el sueldo porque siguen usando esa grilla salarial que está muy baja. Este Gobierno rompió esa mesa y hacía más de dos años que esa gente no tenía aumento. Era muy grave", apuntó.

Y agregó: "Ahora SADOP junto a las cámaras patronales, el Consudec, la Caiep, consiguieron un aumento del 65 por ciento. En nuestra provincia esa ley se usa para academias, jardines. Entonces es muy importante ese 65 por ciento a pesar que hace 2 años que no se aumenta".







A pesar de ello, aseguró que aún seguirá la discusión. "Está la posibilidad de que agosto se vuelven a juntar para hacer otro reajuste. El aumento es retroactivo al 1º de mayo, es un 65 por ciento de una, no está repartido. Por más que sea un 65 por ciento, un docente si no tiene un cargo directivo va a estar en 15 o 16 mil pesos, estamos por debajo de la línea de pobreza que está en 28 o 30 mil pesos. Estamos abajo pero bueno, fue importante lo que se consiguió. Antes estábamos debajo de la línea de indigencia, en 7, 8 mil pesos", explicó.

Proyectos

Sobre el final, y a casi un mes de asumir como secretario general, mencionó los proyectos a futuro para el gremio.

Entre ellos, planean hacer que la subdelegación local, que comprende desde Morteros al norte, hasta General Roca en el sur, se convierta en delegación: "El proyecto es que San Francisco se convierta en delegación, que haya mayor cantidad de prestaciones, de afiliaciones, para que la delegación arranque lo más fuerte posible, hoy tenemos alrededor de 850 afiliados. Nos gustaría sumar muchos más. Va cambiando la mentalidad del docente en cuanto al sindicato, tuvimos una época en que el sindicato parecía mala palabra. Gracias a Dios la gente se está dando cuenta de que es importante estar sindicalizado".