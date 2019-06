Sebastián Torre: "Vamos por todo, queremos ganar todo"

"Yo siento que no me equivoqué con el personal que elegí, falta un paso", dijo el DT de San Isidro, que además destacó la entrega del equipo. "Cuando parece que el barco se hunde este equipo saca todo al flote. Somos merecedores de donde estamos", indicó.

Luego de la victoria ante Barrio Parque, Sebastián Torre el entrenador de San Isidro se refirió al logro obtenido y a lo que viene por delante, que sin dudas, ya es histórico para el club de calle Corrientes. Después de un juego muy ajustado, los jugadores y el cuerpo técnico se unieron en festejo que desató al fiesta en calle Corrientes.

"Fue un juego muy intenso, Barrio Parque es un equipazo, nunca lo pudimos quebrar porque parecía que el equipo jugaba mejor, sacamos dos o tres veces 8 puntos y no podíamos quebrar, no podíamos sostener porque ellos volvían de manera muy fácil, por negligencia propia. No estuvimos aplicados en la regla porque se escapaba Kelly...", indicó el DT.

"Este equipo ha ganado partidos importantes. Había que ganar en Chaco, nos estaban velando en Chaco, pero tenemos huevos, respondimos contra un gran rival y estamos en una final merecida, muy merecida", señaló.

En la previa al duelo de este domingo, y su visita a Córdoba, algunos jugadores sufrieron complicaciones. Torre destacó la entrega y el compromiso de su equipo. "Hoy hablamos de ser un equipo totalmente altruista y el equipo lo fue. Estoy muy contento y estoy orgulloso. Lamentablemente, para los jugadores, descansamos un día y otra vez vuelve el estrés, hay que enfrentar a Platense, queremos ir por todo. Me siento grato y soy un afortunado de dirigir este plantel, acá se fue Haag y no vino nadie, se perdió 30 fechas, Ludueña no puede entrenar, Suppi engripado en Córdoba, el equipo se la aguanta, la felicitaciones son para los jugadores".

Los jugadores y el cuerpo técnico se unieron en festejo tras el cierre del partido.







"Vamos por todo"

"Tuve la suerte de ser campeón de la Conferencia Norte del Torneo Federal, faltó un pasito. Ahora tengo esta fortuna, el club confió en mí y yo confío en estos jugadores. Para un entrenador sentir que no se equivoca es un valor agregado que no tiene precio, yo siento que no me equivoqué con el personal que elegí, falta un paso, esta es una alegría merecida, somos los mejores de la Norte, quizás sea un torneo que deba dar más de un ascenso, pero no nos compete, hay que jugar por uno solo y estamos en condiciones de jugar porque cuando parece que el barco se hunde este equipo saca todo al flote. Insisto, somos merecedores de donde estamos y vamos por todo, queremos ganar todo", concluyó el entrenador.

