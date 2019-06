En robo, golpearon violentamente a pareja de la ciudad

Una pareja de nuestra ciudad que pidió resguardar su identidad, fue asaltada el último viernes y además golpeada por los dos delincuentes que se vieron sorprendidos en pleno robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en un domicilio de calle Gutiérrez Sur al 3900, en el loteo Magdalena correspondiente al barrio 20 de Junio.

Cuando la pareja arribó a la casa, los ladrones se encontraban dentro mientras que un tercero los esperaba afuera a bordo de un automóvil marca Chevrolet Corsa Classic de color blanco.

“Nos fuimos al médico esa tarde y como no estaba volvimos enseguida. Yo entré primero y mi mujer venía más atrás. Cuando abro se me vienen de la pieza dos tipos que cierran la puerta y me empujan contra la pared. Ahí empezamos a golpearnos”, narró una de las víctimas. A todo esto, la mujer quedó afuera y escuchaba los gritos desesperados de su pareja.

“Fue una locura, una desesperación”, narró el joven a El Periódico, quien contó que empezó a defenderse como pudo: “Me empujaron contra la pared, me golpeé la cabeza muy fuerte y quedé medio mal. A uno le tiré con el mate que tenía en la mano. Ahí agarraron, abrieron la puerta para irse y se toparon con mi mujer a quien la golpearon, tiraron de los pelos y tiraron al piso”, explicó.

Los delincuentes alcanzaron a robarse algunas pertenencias de la casa, como joyas, entre otras cosas. Pero no pudieron llevarse otras que acomodaron cerca de la ventana que da al frente de la casa, por donde ingresaron.

“Entraron por ventana del frente de casa, tengo vidrio blindex pero la destrabaron. Un vecino vio ese auto, pero me dijo que pensó que era yo que estaba con un amigo. Yo tenía un auto igual, pero lo vendí hace 20 días”, explicó.

“Tengo astillada una costilla, el pómulo roto, los codos, me querían sacar el celular. Gracias a Dios no estaban armados”, señaló el joven, quien junto a su pareja llevan poco tiempo viviendo en el barrio.

Según dijo, el lunes anterior debió llamar a la policía porque sintió que alguien caminaba arriba de su techo.

Persecución y detención

Los delincuentes salieron en el automóvil por Gutiérrez hasta avenida Rosario de Santa Fe a alta velocidad. Alertada la policía, uno de los móviles lo interceptó y lo persiguió hasta lograr frenarlo a la altura del camino interprovincial. Allí, dos de ellos fueron detenidos. El restante logró escapar.

Según pudo averiguar El Periódico formarían parte de una banda de delincuentes oriundos de la ciudad de Córdoba, aunque con conexión local. El auto que utilizaban era robado y sus integrantes alquilaban una vivienda en San Francisco.