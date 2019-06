Murió el periodista Lucho Avilés

El periodista Lucho Avilés murió este sábado a los 81 años tras sufrir un paro cardíaco cuando se encontraba con un amigo en un club de Palermo.

Pionero en el periodismo de espectáculos, tenía 81 años, y tres semanas atrás se había roto dos costillas al caerse en la calle. El proceso de recuperación le iba a demandar más de un mes y le obligaba a tomar fuertes calmantes.

Colegas del medio como Jorge Rial acercaron sus condolencias a través de las redes sociales.

"No lo puedo creer. Fue un maestro. Más allá de chicanas y desencuentros. Me enseñó mucho. Me dio la primera oportunidad en la tele. Un cabrón querible", comentó el conductor de Intrusos.