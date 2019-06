Hubo 45 retiros voluntarios en Lear, informaron desde Smata

Horacio Fratari, responsable de SMATA San Francisco, informó que son 45 las personas que accedieron al retiro voluntario lanzado por la autopartista Lear Corporation en nuestra ciudad, en el marco de una baja de producción a causa del desplome de la industria automotriz.

El gremialista agregó que no hay despidos en este momento, pero aclaró que la situación es muy grave porque la producción no repunta. Actualmente son 300 los trabajadores en planta.

“Pensamos que vamos a quedar con el personal que tenemos y no va a haber modificaciones. Hoy tenemos 300 personas trabajando, hubo unos 45 retiros voluntarios. No hubo despidos, sí retiros voluntarios. La producción viene de las ventas, al no haber ventas no hay producción”, destacó en declaraciones a Radio Estación.

Fratari luego habló del contexto actual y lo que puede venir aún: “Es muy incierto el futuro, la producción nuestra está cada vez más baja”, afirmó.

La llegada de Lear a San Francisco fue bien recibida a finales de 2017. No era para menos, la empresa arribaba con promesas de incorporar progresivamente una importante cantidad de personal con la idea de llegar a los 700 empleados para producir unos 60 mil mazos de cables que tenían como destino la planta de Ferreyra que posee Fiat Chrysler Automobile (FCA) en la ciudad de Córdoba. La inversión rondó los 200 millones de pesos y fue plasmada en un acuerdo entre los gobiernos municipal y provincial y la empresa. Todo ello acompañado de beneficios tributarios.

Sin embargo, a la actualidad la producción supera poco más de la mitad de lo previsto.