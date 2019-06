En bochas, hay futuro

El pasado de semana, en la localidad de Hernando, se disputó el Campeonato Provincial de Bochas para la categoría sub-15 donde San Francisco terminó como subcampeón.

Lucas Camino, Alexis Ledebur y Nicolás Negrette tuvieron un destacado desempeño y terminaron segundos tras caer ante la Asociación de Coronel Moldes en la final. El equipo sanfrancisqueño estuvo acompañado por su entrenador Elvio Ceballos, quien también se desempeñó como delegado.

En ese marco, Ceballos, también presidente de la Asociación, contó que los jóvenes son producto de la escuelita que tiene la entidad en nuestra ciudad. “Hay un promedio de 15 o 20 chicos de entre 10 y 16 años”, explicó.

“Nos organizamos entre los clubes, algunos tienen chicos y otros no, los vamos siguiendo los domingos y vemos cuáles están en condiciones y los llamamos para entrenar para prepararse para el Provincial”, indicó.

“Para entrenar rotan en canchas diferentes, en la ciudad no hay muchas sintéticas, en San Francisco tenemos muchas de tierra y de conchilla pero se amoldan bien”, agregó.

“El reglamento del estilo Sudamericano, que es el que practicamos nosotros, todos los años va cambiando, siempre se agrega algo. Por ejemplo ahora es más rápido y más ligero, antes un partido de bochas duraba dos horas o tres, ahora no dura una hora. Para el futuro se maneja esta modalidad más ágil, más rápido y eso hace que el chico se divierta más en el deporte, por eso se necesita hacerlo más dinámico”, precisó Ceballos.

Los chicos se trajeron el segundo puesto en el Provincial de Hernando.







Frutos del trabajo

“Para nosotros es un orgullo muy grande, un grado de satisfacción enorme porque estos chicos hace cinco o seis años que están en la escuelita, vienen laburando bien y son los frutos que vamos recogiendo. Incluso, muchas veces juegan chicos de otra categoría (más chica) porque realmente juegan muy bien”, indicó.

“Hasta ahora no hay chicas, tenemos chicas más grandes que fueron a competir al Provincial y al Argentino, por suerte tenemos jugadoras espectaculares, son muy buenas, terminamos sextos en Ushuaia, son circunstancias del juego, igual que el sub 15, que era para ganarlo de punta a punta, pero estamos muy contentos con eso”, señaló.

“Estamos muy bien posicionados a nivel provincial. Los entrenadores han visto con buenos ojos a nuestros jugadores”, destacó.

“Si hay un chico que sobre sale nos llaman desde la Confederación Argentina o de la Federación Cordobesa porque tal chico les interesa para insertarlos, por estado físico, estilo de juego y disciplina”, explicó Ceballos.

Experiencia y juventud

Nicolás Negrette lleva seis participaciones en el campeonato Provincial, Alexis Ledebur ya hace cuatro torneos que es seleccionado y Lucas Camino no lleva la cuenta pero sabe que son muchos. Además jugaron campeonatos argentinos representando a la provincia de Córdoba. “Vienen fogueados, vienen de la categoría baja del sub 12 y sub 9. Arrancaron tempranito y ya vienen armados”, explicó Ceballos.

“Yo empecé a jugar a los seis años, en casa con mi papá, me empezó a gustar y me llevó porque me gustó”, contó Negrette. Camino contó que arrancó a los seis. “Me regalaron un par de bochas de madera, empecé a jugar en mi casa y después arranqué en la escuelita”, explicó.

Ledebur, el más chico de los tres dice que arrancó a los cuatro años. “Después me empezó a gustar y empecé a ir a la escuelita, me gusta porque en las bochas haces muchos amigos, hay mucho compañerismo. Yo también juego al fútbol en 2 de Abril”, indicó.

“Que te seleccionen es por la conducta también, hay chicos que capaz juegan mejor que nosotros pero no tienen disciplina en la cancha… Entrenamos dos veces a la semana dos horas. A futuro nos gustaría jugar el Argentino e ir más adelante seguir haciendo amigos a nivel país”, comentaron.

Costumbre. “Entrenamos en los dos tipos de cancha (conchilla y sintética), pero preferimos conchilla, la sintética es más complicada hay que tener más precisión y pulso”, indicaron. “Es difícil, pasar de jugar de la tierra a la sintética es un cambio muy grande, de un partido a otro cuesta la adaptación”, explicó Ceballos.

Buenas noticias. Este viernes, Lucas Camino fue seleccionado por al Federación de Bochas de Córdoba para representar al equipo provincial en el Campeonato Argentino que se desarrollará del 20 al 23 de junio en Tandil.