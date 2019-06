Luciano Ribodino, de la pista al campo

De 250 km/h a sólo 6. Luciano Ribodino compite en el Superbike Argentino, donde ganó en su última presentación, y en el Campeonato del Sur de Brasil, donde lleva cinco victorias consecutivas. Mantenerse en ese nivel no sale barato, y para ello el sanfrancisqueño se dedica al trabajo en el campo.

Ribodino siembra y cosecha para sostener económicamente una parte de lo que necesita para correr. En su otra faceta el piloto contó que trabaja a solo 6 km/h, todo un desafío para alguien acostumbrado a los 250 km/h de su Kawasaki ZX-10.

“Mi papá siempre trabajo en el campo, él nació en el campo y viene de una familia de campo. Se crió con las máquinas y hace unos años empecé a venir yo también a ayudarle. Manejo una de las cosechadoras o el tractor para sembrar, hago un poco de todo”, contó.

“Empecé a los 17 años, hace seis o siete años más o menos que lo hago”, explicó.

El presupuesto: todo aumenta

“Para las carreras trato de conseguir el presupuesto antes de empezar el año, la idea es juntarlo con los sponsors pero nunca se llega, más ahora que todo aumenta, esta todo mucho más caro que otros años y los sponsors ayudan, pero siempre es el mismo presupuesto. Trato con el trabajo ayudar a mi viejo y ayudarme a mí también”, precisó.

“También depende del arreglo que hagas con el equipo. Yo no tengo moto propia, tengo que alquilar todo el equipo, por ejemplo este año tenemos un ingeniero que nos hace la electrónica y la suspensión, más el mecánico que atiende la moto, todo suma. Las gomas salen casi 30 mil pesos el juego y gastamos tres juegos por fin de semana, ahí ya tenés bastante. Más el equipo, por carrera gastamos alrededor de 200 y 250 mil pesos”, explicó.

“El equipo en Brasil es un equipo bueno, con una moto muy buena, pero el nivel no es como en Argentina, acá hay mejor nivel. Allá sumo experiencia porque estar arriba de la moto siempre es bueno. Para el Superbike Argentino el objetivo es pelear adelante, el nivel es muy bueno con pilotos que corren en Europa y de otros países de América, eso levanta el nivel. Pelear acá es el objetivo, pude ganar la última carrera y espero seguir por el mismo camino, seguir trabajando en la moto para estar más tranquilo peleando adelante”, remarcó.

Del campo a la pista

“En el campo se necesita mucha paciencia para manejar la cosechadora y tractor, me paso casi todo el día acá, cuando cosechamos y sembramos si está lindo el tiempo yo me quedo en la casilla para no andar moviendo las herramientas de un lado para otro. La máquina va a 6 kilómetros, cuando sembramos vamos a 8 kilómetros, parece que pasa todo lento pero es costumbre, con paciencia trabajando te pasa rápido todo. Además tenés que controlar muchas cosas”, indicó.