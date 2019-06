Romina Gaetani también denuncia a Juan Darthés: “Se pasó de la raya”

Romina Gaetani (42) rompió el silencio y aseguró que Juan Darthés (54) se sobrepasó con ella al menos en dos oportunidades.

"No salí a hablar en su momento porque no podía por muchos factores que tampoco puedo ahora decir", explicó, de entrada, en diálogo con Santiago Riva Roy, el notero de Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30)

Y agregó: "En su momento a Darthés le dije, enesa famosa conversación que nosotros tuvimos en el camarín, que se fuera del programa. Mi pedido fue extensivo hacia la producción, con quien tenía muy buen diálogo".

Además, la actriz sostuvo que para ella trabajar con su colega en 2018 hizo que ese año fuese "muy difícil". "Pero él siempre supo mi opinión, yo tampoco tuve una buena experiencia con Juan", sostuvo.

"En Simona no la pasé bien, pero sería menor. Pero sí soy una mujer más que pasé un mal momento con él. En su momento fue haciendo la novela Soy Gitano. Y en esta famosa conversación de camarín (el año pasado se dijo que lo había enfrentado durante las grabaciones de la novela de El Trece) se lo recordé y le dije que iba a salir a bancar a Calu (por Rivero, quien acusó al actor de haberla acosado en Dulce amor)".

Gaetani afirmó que se sentó cara a cara con el actor acusado de haber violado a Thelma Fardin (26) y que le dijo "que antes de que se entere por una revista" quería contarle lo que iba a hacer: "Sabelo por mí que yo voy a salir a defender a la mujer, porque le creo a la mujer, y acordate de que yo pasé esta situación con vos".

Sobre el episodio, del que no quiso dar detalles, la actriz sostuvo que pasó "una situación fea y que él "se pasó de la raya".

"Que se haga justicia es muy importante pero es muy difícil que la Justicia se aplique cuando siendo víctima no tenés las herramientas para decir 'me pasó esto'", afirmó, y se quebró ante las cámaras. "Perdón que me ponga medio mal con esto...", se disculpó.

