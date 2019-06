Ignacio Cuesta: “El premio es de todos, sin el equipo no podía haberlo logrado”

Ignacio Cuesta en el Final Four disputado en Villa María.

El pasado fin de semana se disputó el Final Four de la Liga Provincial u17 en cancha de Ameghino de Villa María. Allí San Isidro se consagró subcampeón tras caer en el último juego ante el local.

Sin embargo, la campaña de los “Halcones” fue sumamente positiva ya que llegaron hasta el último encuentro como únicos invictos. El premio, sin dudas, fue lograr uno de los cupos para el Campeonato Argentino.

En ese marco, Ignacio Cuesta, fue elegido como el jugador más valioso de la temporada (MVP). El jugador de San Isidro, oriundo de Marcos Juárez, contó sus sensaciones y sus logros en su corta estadía en la institución.

“Hicimos una gran campaña en todo el provincial y eso nos llevó a cumplir el objetivo de estar entre los cuatro mejores de la provincia. Salimos temprano, nos concentramos todos juntos, tuvimos tiempo para descansar y estar en grupo, para preparar el primer partido”, indicó Ignacio.

“Sabíamos y teníamos en claro que no iba na ser fácil, ganamos el primer partido, nos sacamos un peso de encima. Ganar el primer partido del Final Four es lo mejor, pero no nos relajamos”, indicó.

Aguante y mentalidad ganadora

“Fue mucha gente y tuvimos mucho aliento, bastante, mucha gente de Marcos Juárez, de donde soy yo, me fueron a apoyar y a acompañar, ex compañeros, vecinos, amigos que estuvieron acompañándome a mí y al equipo”, indicó

“En la final jugamos contra el rival más duro, estábamos muy enchufados, con mucha esperanza, con muchas ganas, el equipo pensaba que iba a ser campeón, tenía mentalidad ganadora, teníamos mucha ganas de ganar”, explicó.

MVP

“No me lo esperaba, es un premio que es de todos porque sin el apoyo y sin los huevos que tiene este equipo no lo podía haber logrado. Sin ellos no lo podía haber obtenido”, señaló el jugador.

“En realidad, yo pensaba que iba a ser otro jugador, pero bueno me tocó a mí”, contó entre risas.

“Entrenamos mucho ofensiva contra zonas, los tres equipos marcaban en zona y nosotros éramos el único equipo que marcaba al hombre, así que teníamos que entrenar atacar la zona”, dijo Cuesta.







De Marcos Juárez a San Francisco

“Nacho” vino a San Isidro por recomendación del su actual entrenador Gustavo Morla, quién trabajó en San Martín de Marcos Juárez. Se sumó al club junto a Jeremías Diotto, también jugador u17 de la misma localidad. “Llegue el año pasado, vine a unos entrenamientos en el verano y ahí hablaron conmigo y mi familia. Yo estaba un poco en duda, mi familia estaba indecisa también, se le hacía duro largarme con 16 años, pero llego la decisión final y me dejaron venir”, explicó Cuesta.

“Estoy en una pensión, con tres chicos más y un adulto que está a cargo, voy a la escuela Normal”, remarcó.

“Cuando me vine el año pasado nunca me imaginé que iba a entrenar con el primer equipo, vine para jugar el torneo local, formarme y agarrar confianza en el club. Entrené con los más grandes, tuve ese premio, súper contento y conforme porque la experiencias que tenés entrenando con profesionales es enorme”, agregó.

“Hice la pretemporada en la fase regular y por todo eso estoy súper conforme. Aprendí muchísimo, es otro nivel. Pero nunca me lo esperé”, señaló.

Thomas Fernández, Ignacio Cuesta, Jeremías Diotto y Francisco Melastro, integrantes del plantel subcampeón.



Un grupo unido

“El grupo de este año es muy bueno, el grupo se quiere, todos tiran para el mismo lado, no hay tantos conflictos, siempre buscamos y queremos más. Pensamos en lo que viene, tuvimos la suerte de clasificar al Nacional, no pudimos salir campeón, pero ahora estamos pensando en eso”, explicó.

“En el hotel teníamos Smart en las piezas, nos juntamos todos a ver el partido de San Isidro con Barrio Parque apenas terminamos de jugar. Lo agarramos en el segundo tiempo, y nos quedamos viendo el partido en una pieza”, contó.

“Lo que destaco es que cuando se juega un Final Four de local o de visitante, hay ventajas y desventajas. De local cada uno duerme en su casa, por separados, comen en sus casas, compartís menos y solo jugas; en cambio cuando vas de visitante haces todo juntos, en conjunto, además la pasas muy bien porque te reis y te divertís, todo problema se puede solucionar porque uno ve al compañero todo el tiempo, y si está mal es más fácil que te pueda contar y uno lo pueda ayudar para salir adelante”, destacó el joven.

Lo que viene

“El Final Four ya pasó, nos pegó duro no poder ganarlo, pero tenemos que seguir adelante, ya estamos entrenando y pensando en que se nos viene un Nacional, que es diferente al Provincial con clubes de otras provincias y que no conocemos”, detalló.

“Quiero agradecer a mi familia, a los que me apoyaron, a la gente de Marcos Juárez, del club San Martín que siempre me manda saludos y me apoyan en todo, a los chicos, al equipo y cuerpo técnico”, indicó.