Motochoro le robó al periodista y candidato a intendente Luis Otero

El periodista Luis Otero, y candidato a intendente de Avellaneda, fue asaltado este jueves, por la mañana, cuando caminaba por la vía pública y hablaba por teléfono.

El hecho ocurrió en la misma localidad donde el periodista vive y es precandidato a intendente.

En diálogo con TN, Otero contó que todo sucedió a las 11 de la mañana, en pleno centro de Avellaneda. "Estaba lleno de gente, pero me venían siguiendo. Me distraje y fue un segundo, lástima que no los pude alcanzar", contó. Y agregó: "Estaba sacando el llavero para entrar a mi oficina y fue ahí cuando el muchacho que me venía siguiendo desde una cuadra atrás me arrebató el teléfono. Tenía el casco puesto y no podría identificarlo".



El periodista y candidato a intendente sufrió heridas leves cuando intentó perseguir al ladrón, que logró escapar.

Minutos más tarde, radicó la denuncia en la comisaría primera de Avellaneda. En marzo de este año, Otero se despidió del grupo Artear, donde trabajó en los últimos 35 años, en las señales de El Trece y Todo Noticias.

