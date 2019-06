La reacción de Baby Etchecopar al momento de ceder su programa al micro feminista

Antes de iniciar con el espacio cedido a Diana Maffia, el conductor aseguró: “Esto no es un éxito de las feministas” y agregó que lo hizo sólo por pedido de la Justicia

El conductor Baby Etchecopar desacreditó la medida judicial que él mismo pidió para evitar un juicio en el que se encontraba imputado por discriminación y violencia de género.

Según lo acordado por el propio Etchecopar y su abogado ante la Justicia en diciembre del año pasado, el conductor debía ceder parte de su programa a un micro feminista que en el día de hoy se estrenó con la presencia al aire de la directora del Observatorio de Género para la Justicia de la Ciudad, Diana Maffia.

Antes de comenzar con el micro, Etchecopar volvió a mostrar su carácter provocativo asegurando que lo que estaba pasando era una especie de “Es una especie de censura de prensa”.

Además el violento conductor dijo que el micro no era un “éxito de las feministas" y además agregó: "La gente cree que vienen las feministas. No. Es una grabación que manda el juzgado, de 10 minutos"

La fiscal

Por su parte la fiscal que actuó en el caso, Verónica Guagnino, contestó las acusaciones de Etchecopar en una entrevista con Clarín: "No es censura porque él solicitó acceder al beneficio, negoció las condiciones y prestó su conformidad al formato final de la regla de conducta (la probation). Hacer lo que uno quiere y obtener lo que uno pide, no equivale a una 'censura de prensa'". Pero agregó que, en principio, los dichos del conductor radial "no invalidarían la probation".

El micro

En cuento al espacio cedido para debatir sobre violencia machista, Maffia aseguró: "Una de las cosas que se han logrado a través del derecho es establecer formas de reparación que no sean litigantes, sino más imaginativas, creativas para reparar los derechos, también a partir de la comunicación y los mecanismos simbólicos”.

"Me alegra tener la oportunidad de llegar a un público al cual estos mensajes no le llegan de manera frecuente porque son tiempos para dejar la prepotencia verbal y hacer cambios", señaló Maffia.