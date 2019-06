Buenos Aires: entró a una casa, lo atacaron dos pitbulls y perdió una pierna

Un hombre sufrió la amputación de una pierna y se encontraba internado en terapia intensiva luego de ser atacado por dos perros pitbull cuando ingresó a una propiedad en la localidad bonaerense de Los Polvorines. La fiscalía lo acusó por violación de domicilio. También imputó a la dueña de los canes por lesiones.

Si bien trascendió ayer, el hecho ocurrió minutos antes de las 3 de la madrugada del sábado pasado en un terreno de la calle Senillosa al 4400 en la localidad bonaerense de Los Polvorines, cuando los vecinos llamaron al 911 al escuchar ladridos y alaridos de dolor de un hombre que había sido atacado por los dos perros de raza pitbull que vigilaban la propiedad.

El hombre apareció semidesnudo, ya que los perros le desgarraron la ropa, y presentaba lesiones en varias regiones de su cuerpo, como la cabeza, los brazos y, en especial, en la pantorrilla de la pierna izquierda que fue destrozada a dentelladas y donde quedaron expuestos los huesos.

De inmediato, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas donde tuvieron que amputarle la pierna y continuaba aún este miércoles internado en terapia intensiva y bajo custodia policial. Según los investigadores este hombre tiene antecedentes de robo a otras fincas.

Un vecino de la casa relató a Canal 9 que "el hombre entró a robar, saltó un portón según las cámaras del lugar y cuando empezó a revisar unos autos que estaban estacionados dentro lo atacaron los perros".

Y señaló: "Como es una casa quinta grande que se comunica de cuadra a cuadra y los perros van y vienen de lado a lado, el hombre no los vio pero ellos lo escucharon y pasó lo que pasó y la ambulancia se lo llevó muy lastimado".



"Los perros son las mascotas de la señora. La gente pasa y los toca, no son agresivos. Hay un colegio a la vuelta y los chicos los tocan, los perros no son malos. Nunca tuve conocimiento de que hayan atacado a alguien", explicó.

La causa fue tramitada al inicio por la Unidad Funcional de Instrucción 23 descentralizada de Malvinas Argentinas, pero luego las actuaciones fueron giradas a la UFI 4 de San Martín de Delitos Culposos.



Mientras continúa la investigación, la fiscalía decidió dejar imputadas a ambas partes: la víctima por "violación de domicilio" y a la dueña de los canes por "lesiones graves culposas".

Frente a esto, el subsecretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas, Jorge Cancio, reveló que desde la dependencia van a asesorar jurídicamente a la dueña de los perros ya que cree desmedido que la Justicia la haya imputado cuando, según su punto de vista, "todo indica que los perros actuaron porque este hombre entró con fines de robo. La vamos a defender desde la subsecretaría", dijo.

