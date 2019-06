Baby Fútbol: Deportivo Sebastián disconforme con la sanción aplicada

"Nosotros no estamos a la altura de los clubes sancionados, hicimos lo que correspondía e informamos lo que correspondía, respetamos la sanción de la Liga y acatamos la decisión, pero no estamos de acuerdo con la amonestación", manifestaron desde el club.

Siguen las repercusiones tras la sanción aplicada por la Liga de Baby Fútbol tras los hechos de violencia sucedidos el pasado domingo 31 de mayo en cancha del Deportivo Sebastián. Los clubes involucrados, Barrio Jardín y Barrio Cabrera, recibieron la pena de tres fechas sin localia y una multa económica para ambas instituciones.

Sin embargo, también hubo una sanción para el club local, organizador del torneo relámpago, por no brindar todos los detalles de la trifulca, según informó la Liga. En ese marco, dirigentes del club Deportivo Sebastián se manifestaron en desacuerdo con la pena recibida. "Queremos dejar en claro que no tenemos nada contra los clubes involucrados ni contra la liga, en las redes sociales y en los medios sale nuestro club involucrado a la par de los otros. Nosotros no estamos a la altura de los clubes sancionados, hicimos lo que correspondía e informamos lo que correspondía, respetamos la sanción de la liga y acatamos la decisión, pero no estamos de acuerdo con la amonestación, nosotros mucho o poco informamos y estuvimos a la par para separar los disturbios, fue un problema de dos familias y nosotros no tenemos nada que ver", apuntó Rubén Pavón.

¿Por qué la sanción?

"La Liga se ampara en el reglamento general y nos amonesta por no brindar más detalles, nosotros dijimos que hubo disturbios en ambas parcialidades y ellos interpretan que debíamos haber sido más específicos en algunos puntos. Acatamos la sanción aplicada, pero no estamos de acuerdo. El club estuvo a la altura, yo estuve muchos años en la liga y sé que la comisión directiva, como pide el reglamento, estuvo disuadiendo el problema, estando presente en todo momento con ambas parcialidades para que no hubiera más inconvenientes, todo se cumplió. Si no alcanzó, lo acatamos pero no estamos de acuerdo con la sanción porque creo que hemos hecho lo que correspondía", indicó Luis Pinto.

"La sanción significa una amonestación, cuando se suman dos amonestaciones se aplica una suspensión. Ahora, cualquier inconveniente que haya te ponen otra amonestación y te suspenden la cancha, no la compartimos pero la aceptamos. Ojala no pase nada, pero si pasa algo quedamos al borde de la suspensión, directamente", explicó.

"No escondimos nada"

"Es una cuestión de interpretación, yo informo que hubo incidentes en ambas parcialidades pero no puedo dar nombres si conozco o no conozco, eso lo tienen que hacer los clubes involucrados que son los que conocen a su gente. Nosotros no obviamos ninguna información, entendemos que Mesa Directiva pueda haber requerido más información pero nosotros no escondimos nada, dijimos lo que ocurrió, después si necesitaban más información la tendrían que haber brindado los clubes involucrados yo no puedo nombrar a quien no conozco", precisó Pinto.

"Es solo un partido de fútbol"

"Nosotros estamos de acuerdo con el presidente de la Liga, en el baby los incidentes son siempre minoritarios, no hay que magnificarlos pero hay que dejar que los chicos se diviertan, hay un ganador y hay un perdedor, es solo un partido de fútbol. Desgraciadamente cuesta, la sociedad está un poco revolucionada y vienen a una cancha de baby a descargarse con cosas que tienen que descargar en otro lado", cerró Pinto.