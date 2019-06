El próximo domingo continúa el torneo masculino de la FOSH

El domingo 9 de junio continúa el torneo de la Zona B de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey (FOSH) donde Antártida Argentina tendrá doble jornada en condición de local. Los "pingüinos" suman tres victorias y una derrota en la competencia y si consiguen buenos resultados pueden alcanzar la cima de la tabla.

Cabe destacar que el pasado domingo los chicos del San Francisco Rugby Club y disputaron su doble jonada en condición de local.

Programación (Domingo 9 de junio - Antártida Arg.)

10 hs Antártida Arg. vs CRAR Rafaela

13 hs Calera Central vs CRAR Rafaela

16 hs Antártida Arg. vs Calera Central

Tabla de posiciones