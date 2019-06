Ex participando del Bailando sufrió violento asalto y escapó por una acrobacia

Belén Pouchan, bailarina contorsionista

Pouchán contó que su movimiento resultó inesperado por los asaltantes, por lo que ella pudo salir corriendo. "Igual se llevaron todo. Se llevaron el auto con el celular, las tarjetas, documentos...".

Entre lágrimas, luego relató que se siente "mal, angustiada, paralizada, con bronca, con bronca de todo". "Más allá de que lo material no importe, me da bronca porque laburé un montón de años para comprarme ese auto y ahora no lo tengo".

"Pasé una situación horrible. Estoy totalmente en shock y traumada. Me cuesta contarlo. Es una situación de mierda, la cual no tengo por qué haber vivido. Nadie tiene que vivir algo así. Es totalmente injusto. Me siento muy mal", cerró Belén, que desde el pasado domingo no pudo volver a su departamento por el miedo que le genera la situación vivida.

Fuente: Clarín