Peligra el empleo de unos 50 auxiliares escolares

Alrededor de 50 empleadas de la empresa Magic Clear que se desempeñan en distintos establecimientos educativos en San Francisco se encuentran en estado de alerta ante la posible pérdida de su trabajo, luego de que la firma les comunicara -según aseguraron- que no puede pagarles porque aparentemente no estaría recibiendo un dinero del Gobierno provincial, convenido en un contrato previo.

Verónica Carranza, una de las auxiliares afectadas, dialogó con El Periódico y manifestó que la noticia fue recibida ayer, por parte de una compañera.

“Nos desayunamos ayer a la mañana con la información. A mí por ejemplo me informó una compañera cerca de 12 llamándome e informándome lo que estaba pasando. Supuestamente el 30 de mayo fue el último día que trabajamos. Estábamos en blanco, nos dieron la baja y esta semana ya no perteneceríamos. De todas maneras yo estoy presente en el colegio y trabajando igual”, expresó la mujer.

Carranza agregó que la encargada de la empresa les recomendó seguir trabajando. “Dicen que nos conviene trabajar hasta el viernes de esta semana para ver qué decisión toman, porque sino nos pueden demandar por abandono de trabajo. Eso es lo que está diciendo la encargada y lo que mandaron a decir de inspección, porque la encargada de nosotras en San Francisco supuestamente se lo informó a los directivos. Mi directora se preocupó y llamó a inspección para ver qué había de cierto y le dijo que las chicas hagan lo que quieran, pero que traten de ir a hacer presencia para que no las despidan por incumplimiento de trabajo”.

“Supuestamente la Provincia con la empresa firmaron los papeles. El acuerdo era que la Provincia les daba un dinero y no se los estaba dando. El convenio era que nos tomaban y les pagaban a ellos por tomarnos a nosotros y la Provincia nunca mandó la plata. La empresa tiene un cupo de personal, les ofrecieron a nosotras y el arreglo era ese que les daban un porcentaje. El convenio lo agarra la empresa esta y el gobierno no cumple con mandar el dinero por ende no nos puede pagar a nosotras”, detalló.

La auxiliar escolar se mostró preocupada debido a que, aseguró, muchas de ellas son sostenes de familia.

A raíz de lo sucedido, planeaban realizar esta mañana una medida de fuerza frente a la Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba en San Francisco aunque no lo hicieron para no abandonar los puestos de trabajo. Sin embargo, no descartan hacerlo el viernes.

El Periódico se comunicó con responsables de la empresa en la ciudad aunque no hicieron declaraciones.

Posible solución

Por su parte, Graciela Brarda, legisladora provincial, se refirió al conflicto aunque afirmó no tener ya ninguna injerencia en el tema desde diciembre.

"De diciembre que no tengo más nada que ver con las auxiliares escolares porque el Gobierno las privatizó, las pasó a una empresa privada, Magic Clear. Ha surgido un conflicto. Aparentemente la dueña de la empresa dice que el Gobierno no les está pagando, entonces le informaron a unas 40 auxiliares de San Francisco que el viernes se quedaban sin trabajo. Ante esta situación, como siempre hago, me puse en contacto con las autoridades que están a cargo de este plan en Córdoba y también me puse en contacto con la dueña de la empresa. La dueña me dijo que iba a tomarse unos días más y en Córdoba los funcionarios me respondieron que ayer a la tarde iban a solucionar el problema", expresó Brarda, y añadió que al regreso de un viaje iba a tomar contacto nuevamente con las partes para tomar conocimiento sobre si se había arribado a una solución.