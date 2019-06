Robos en los clubes de Baby: la mayoría de los hechos son perpetrados por menores

Este lunes en la sede de la Liga de Baby Fútbol se realizó una reunión de la que participaron representantes de distintos clubes, junto al Fiscal Bernardo Alberione y los comisarios Mauricio Rantica, Adrián Cezar y Héctor Roldán. Además, estuvo presente el concejal Damián Bernarte.

Los clubes realizaron un descargo explicando los hechos vandálicos y de robo sufridos en reiteradas oportunidades. No obstante, el Fiscal aconsejó y dio precisiones de cómo actuar ante la situación, mientras que los miembros de la fuerza policial también aconsejaron y aseguraron que ya están implementando un nuevo sistema de vigilancia por las noches.

"Ya no solamente nos roban sino que también lo que no pueden robar lo rompen, así que es doble el mal que nos están haciendo. La idea es presentar la problemática y buscar una solución entre todos, un granito de arena que sumemos cada uno va a ser más fácil para tener un poco más de tranquilidad", señaló Jorge Frócil, presidente de la Liga de Baby Fútbol.







"Son menores", dijo el presidente de Estrella del Sur

Omar González, presidente del club Estrella del Sur, explicó lo sucedido días atrás en las instalaciones del club donde autores ignorados ingresaron al salón y se llevaron garrafas, una motoguadaña y una máquina de cortar césped. "No podemos hacer nada porque no los agarramos infraganti, tenemos las manos atadas, fue lo que nos dijeron: ¿Que sería tener las manos atadas? Yo sé que son menores y se que eso dificulta el trabajo, pero ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Qué puede hacer la Policía?. Esa es la inquietud...", indicó González.

"Ahora el juzgado de menores ya tiene un juez y tiene dos secretarios. El tema de menores tiene que cambiar notoriamente... Si hay flagrancia la Policía puede actuar en el momento pero si no hay flagrancia la Policía no puede entrar en una casa, es verdad, pero puede pedir un allanamiento que responde a tres fiscales de la ciudad, que no es el caso mío. Lo más probable es que sean menores, el adulto entra, roba y se va, no tiene ese ánimo dañino de romper todo. Yo creo que con la denuncia, hablando con la Policía se pueden hacer los allanamientos porque las garrafas no las movés así nomás. Creo que esto hablando con la Policía se pude cortar, es raterismo", indicó Alberione.

"Cuando no los encontrás en la cancha oficial, están con la gomera tirandole a los reflectores. El daño constante es peor que un robo porque eso todos los días genera gastos como tejidos, alambres, vidrios, reflectores, puertas, de todo", señaló González.

"El tema de menores se nota una mayor cantidad de menores trasladados al Complejo Esperanza que en otros tiempos", explicó el comisario Cézar. "Estamos en una transición, hay un nuevo juez que ya ha diagnosticado la situación, le hemos asignado gente en la tarea investigativa para realizar todos los trámites procesales, esta transición ya muestra un incremento en esa actividad delictiva de menores", indicó Rantica.

"Con respecto a las sedes, tengo pleno conocimiento de los hechos que han tenido, ya hemos implementado un sistema nocturno donde los clubes van a recibir fichas de control con visitas nocturnas en las sedes para garantizar que no haya hechos. Vamos a hacerlo sustentable en el tiempo y la idea es que haya tres visitas en la noche", agregó Rantica.

"La línea 101 es la vía más rápida y segura que tenemos, ni bien entra el llamado enseguida se comisiona", dijo Rantica.

Compromiso de todos

"En el caso de que alguien conozca el hecho, vea a algún menor cometiendo estos hechos les pedimos que se comprometan. Nosotros tramitamos lo que haga falta, pero el juez necesita los motivos para allanar una vivienda, necesitamos indicios para presentarlos ante la justicia", explicó Rantica.

En tanto, Frócil cuestionó el hecho de las probables represalias que podría tener quien denuncia. "Si fuera por el miedo yo no podría estar viviendo en San Francisco, no hay antecedentes de represalias en estos temas porque las consecuencias son inmediatas.... La seguridad no es solo cuestión mía, la seguridad es cuestión de todo, si no al enfrentamos no la vamos a solucionar"

"Si persiste el temor, acerquensé y hablen conmigo, le vamos a dar el tratamiento reservado que corresponde y vemos cómo buscamos la forma de introducirlo a la causa y la reserva del testigo, pero no se guarden eso porque para nosotros es fundamental para seguir un hilo de investigación", agregó Rantica.

Por último, el club Deportivo Norte solicitó que las rondas de seguridad que efectúa la Policía también se hagan detrás de su predio, donde aseguran que se realizan distintos hechos delictivos. "Ese caballo que carnearon hace unos días lo carnearon debajo de un reflector del club, tuvieron que retirar a los chicos. Hicieron caminos hacia el medio del campo y por las noches entran. Tenemos cuidador en la casa del frente, pero entran por atrás, para el Nacional hicimos los baños nuevos y nos destruyeron todo, apuñalaron al perro también", explicaron.

"Lo más triste es que muchos de los que cometen estos delitos son chicos que han jugado en el club. Es lamentable", agregaron.

Agilizar los trámites. Alberione también aseguró que buscarán acelerar el funcionamiento de la Unidad Judicial por la demoras en los trámites de la denuncia. "Me voy a ocupar de ver qué es lo que está pasando con las demoras, aunque no sea mi área. La idea es que cuando se hace la denuncia inmediatamente comience el proceso sin otro trámite, pero no puede haber una demora de dos horas...", agregó.