Ejemplo de vida: sufre parálisis cerebral y se graduó de médico a los 23 años

Wenceslao Moreno es un ejemplo de superación. Con 23 años y parálisis cerebral se recibió de médico en Rosario.

Nació en Mar del Plata pero desde los 11 años se mudó a esa ciudad. "Wenchy", como le dicen sus amigos, no puede escribir porque tiene problemas en la motricidad fina como consecuencia que no recibió suficiente oxígeno durante el parto.

Sin embargo, eso nunca fue un impedimento para cumplir sus sueños. Siempre sufrió el bullying y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente varias veces.

"Siempre tuve como principio hacer lo que me propusiera. Eso me ayudó cuando venía gente y no me tenía Fe. Iba con eso en la cabeza. Yo sabía que iba a llegar porque las limitaciones están en la cabeza, no en lo físico", dijo Moreno a Cadena 3.

Más allá del convencimiento, el esfuerzo también tuvo que acompañar ese sueño: siempre fue muy estudioso y dedicó más de 8 horas por día -incluso los fines de semana- al estudio.

"Me gustaría trasmitir que lo que quieran hacer, háganlo



. Porque cuanto más se lo propongan, lo van a lograr", expresó.