Miralo en vivo: Alvarado Mar del Plata vs. Deportivo Madryn por el Federal A

Alvarado de Mar del Plata recibirá en la tarde de este domingo a Deportivo Madryn en el choque de vuelta de una de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A, en un encuentro que comenzará a las 16 en el estadio José María Minella y con el arbitraje de Jorge Sosa. El partido se podrá ver en vivo online en esta página con transmisión de La Gloria o Devoto.

Los dirigidos por Mauricio Giganti, en el partido de ida empataron 0-0 y está a un triunfo de volver a jugar una final por el ascenso a la B Nacional. A pesar de esto, está con la cabeza fría ya que sabe que para llegar a dicha instancia deberá superar al duro Deportivo Madryn.

Si bien el equipo titular no fue confirmado por el entrenador, se prevé que Emiliano López ingresará en lugar del desgarrado Cristian Canuhé. Esto implicará que Rodrigo Depetris se retrase unos metros.

A dar el golpe en La Feliz

Los dirigidos por Jorge Izquierdo, en el cotejo de ida, no pudieron hacer una diferencia en el Abel Sastre e igualaron sin goles. Ahora, deberá dar el batacazo ante un rival de jerarquía y que no ha perdido en condición de local en lo que va de la temporada.

Si bien no está confirmado, el entrenador de los madrynenses no realizaría modificaciones en la alineación, aunque no sería descabellado que Chopi mueva alguna pieza en ataque.

Probables formaciones

Alvarado: Matías Degrá; Emanuel Urquiza, Martín Quiles, Diego Herner, Fernando Ponce; Julián Bonetto, Roberto Bochi, Matías Caro, Depetris, Francisco Molina; Emiliano López.

Deportivo Madryn: Pablo Lencina; Matias Llanquetrú, Matías Presentado, Mauricio Mansilla, Fabricio Elgorriaga; Matías Birge, Fabio Giménez, Rodrigo Bona, Jonathan Penna; Braian Uribe y Franco Pérez.

Hora: 16.

Estadio: Alvarado.

Con información de Solo Ascenso.