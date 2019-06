París: una mujer denunció a Neymar por presunta violación

Una mujer brasileña, cuya identidad se mantiene bajo resguardo, denunció al astro Neymar, delantero de París Saint Germain, por un hecho de violación cometido el pasado miércoles 15 de mayo en un hotel de París, confirmó el sitio web brasileño UOL Esporte.

La grave acusación se realizó en la comisaría 6ta de la Defensa de la Mujer en el barrio de Santo Amaro en la ciudad de San Pablo, en Brasil.

Según narró la mujer afectada, el jugador del seleccionado brasileño de fútbol la contactó por medio de la red social Instagram, lo que derivó en una invitación a través de un amigo del jugador de 27 años, apodado "Gallo".

El conocido del jugador paulista le pagó a la mujer el viaje y el hospedaje en el hotel Sofitel París arc du Triomphe de la capital gala.

Según relató en la denuncia, la afectada manifestó que Neymar llegó al hotel en estado de ebriedad. Y que luego de un intercambio de caricias, se puso agresivo y la violentó para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

La víctima retornó a Brasil el viernes 17 de mayo y este viernes se acercó a la comisaría para realizar la denuncia.

En el entorno del ex jugador de Barcelona, según dio a conocer el diario español As, desconocen la acusación y ningún allegado se animó a hablar con los medios de comunicación hasta que no se aclare el hecho.

Neymar es la estrella máxima del seleccionado de Brasil que, desde el viernes 14 de este mes, organizará la Copa América.

Fuente: Cadena 3