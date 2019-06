La importancia de los espejos retrovisores

Los espejos retrovisores son importantes a la hora de realizar un adelantamiento, un cambio de carril o una detención para dar paso o para estacionar. Podemos decir que son imprescindibles en la conducción y para su buen uso debemos mantenerlos regulados de manera tal que se ajusten a nuestra visión sin necesidad de mover la cabeza, al mismo tiempo que tenemos que utilizarlos de manera sincronizada en todas las maniobras.

Si bien la legislación no especifica su utilización, hay que resaltar que el artículo 31, Inc. D, de la Ley 8560, dice: "sistema retrovisor amplio, permanente y efectivo". Esto es así debido a que facilitan la visión del conductor en aquellos espacios en donde el ojo humano no llega, sin necesidad de girar la cabeza o de mover el cuerpo del asiento.

En la actualidad, la tecnología permite remplazar los espejos retrovisores por sistemas de cámaras, ganando mayor eficiencia en su función. Sin embargo, lo común es que los vehículos cuenten con un espejo interior, uno derecho y otro izquierdo.

¿Qué función tiene cada espejo?

El espejo retrovisor interior o central: este espejo nos brinda un panorama del campo trasero de al menos 60 metros de profundidad y 20 metros de ancho. Nos permite saber si hay un auto o un peatón detrás del vehículo.

El espejo exterior derecho: nos da una visión lateral de la calle o ruta hasta una distancia de 20 metros por detrás y 4 metros de ancho.

El espejo exterior izquierdo: al igual que el espejo derecho, nos ayuda a tener controlada la posición dentro del carril y visualizar los obstáculos que puedan presentarse. El campo de visión es de 10 metros por detrás y 2,5 metros de ancho.







¿Cómo reducir el punto ciego?

Si bien la utilización de los espejos retrovisores es de suma importancia, no nos dan una visión completa de lo que ocurre por detrás. Quedan algunas zonas, denominadas “puntos ciegos”, a las que la visión no tiene acceso, aun utilizando los espejos retrovisores.

Para solucionar este inconveniente, debemos ajustar correctamente los espejos retrovisores y utilizar la cabeza para acceder a esos espacios sin cobertura, donde, por ejemplo, puede haber una moto.

También será importante mantener la limpieza de los espejos para tener un panorama más fiable, debido a que los espejos sucios pueden provocar sombras, luces duplicadas o vacíos que podrían dificultar la conducción o generar un accidente.

Fuente: https://www.policiacordoba.gov.ar