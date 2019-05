Con promociones y descuentos, los comerciantes esperan el Día del Padre

Se acerca el Día del Padre, una de las fechas más esperadas por los comerciantes debido al incremento que supone de antemano en las ventas. Aprovechando eso, algunos negocios preparan estrategias para atraer a los clientes en un contexto de crisis económica.

En San Francisco, las principales apuestas son las promociones especiales y los descuentos.

Cecilia, de Portobello Perfumes, comentó que aún no empezó a venderse para esta fecha, por lo que esperan movimiento desde la próxima semana: “Calculo que después de que cobren los sueldos se va a vender bien”, se esperanzó.

La mujer reveló que desde principios de mes ya se encuentran trayendo productos especiales: “Estamos comprando lo que es paquetería, lo que viene en estuches. Las expectativas son buenas porque las fechas fuertes son el Día del Padre, el Día de la Madre y Navidad”.

Para aprovechar la ocasión, además, la firma preparó promociones. “Tenemos un mueble con promociones y descuentos especiales, quizá fragancias que no van a venir más o las que por algún motivo no han salido. Algunas promociones con tarjetas dependen del banco; los descuentos de contado siempre están”, mencionó.

Por su parte Mario, de Macowens, coincidió en que la fecha es una de las más fuertes para su negocio. La firma, que abrió hace poco más de un año, pasará por su segundo Día del Padre y augura buenas ventas.

“Entra mucha gente, compra mucho, aunque las compras no suelen ser importantes en valor. Esperamos que vengan. El año pasado fue nuestro primer Día del Padre y fue muy bueno. Este es el segundo, ya con más experiencia. La idea es atenderlos mejor que el año pasado. Y hoy ya nos conocen más. Las ventas mes a mes funcionan bien y esta y Navidad son las dos fechas importantes que hacen la diferencia en el año”, comentó.

Aprovechando eso, aseguró, desde la franquicia suelen lanzar numerosas promociones, aunque aún no se dieron a conocer.

En tanto Marcos, de Barbero Joyas, también pronosticó buenas ventas, aunque reconoció un contexto de recesión: “Esperemos que este año, a pesar de que todo viene muy lento porque sabemos la situación en la que estamos, ayude a repuntar un poco la fecha”.

“Las expectativas no son las mejores, porque el Día del Padre en los últimos años no fue una fecha muy importante de venta para nosotros. Hay ventas pero no es como el Día de la Madre. Y como viene todo, la verdad que no son muy buenas”.

Tras mencionar que a pesar de ello suelen haber algunas ventas importantes, adelantó que lanzarán promociones para atraer clientes. En ese sentido se acoplarán al grupo de comerciantes que conforman “Vamos al Centro” para hacer algo en conjunto.