En Argentina se necesitan más de 26 sueldos para comprar un auto nuevo

Un informe realizado por el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de Empresa señaló que la devaluación de 2018 impactó de lleno en la industria automotriz y que Argentina se transformó en uno de los países más caros para comprar un auto: hacen falta más de 26 sueldos promedio para poder comprar un vehículo 0 kilómetro. Para el análisis se comparó el precio de un Volkswagen Golf 1.4 en 12 países.

Si bien no se vislumbra una diferencia notable entre los distintos países analizados respecto al precio local, a la hora de comparar la cantidad de salarios necesarios para comprar dicho vehículo Argentina aparece como el más caro.

El resultado arrojó que en EEUU se necesitan 4,3 sueldos promedio para llegar al “sueño del auto propio”. Se trata del país más ventajoso para los trabajadores que deseen invertir su salario en un vehículo.

Siguiendo esa línea, Australia vuelve a aparecer en el podio –esta vez en segundo lugar– al necesitarse apenas 5,1 sueldos promedio. Alemania completa los tres primeros con 5,9.

Por caso, India registra el valor más bajo entre los analizados con u$s11.300, seguido por Rusia con u$s19.281 y Australia en u$s19.400, mientras que completan los primeros cinco EEUU con u$s 20.175 y Venezuela, donde cuesta u$s 22.800. En tanto que en Argentina ronda los u$s 23.810, apenas por encima de Alemania donde el precio ronda u$s 23.112.



El caso argentino aparece en último lugar, incluso por debajo de Venezuela y Brasil, los otros dos países de la región, donde se necesitan 19 y 22,8 salarios respectivamente. Para los locales, la tarea se dificulta aún más ya que hacen falta 26,5 sueldos promedio, de acuerdo a lo publicado por el diario Ámbito Financiero.

Esto se debe a que si bien el valor de los autos medido en moneda extranjera no varió en el último tiempo, los sueldos se vieron afectados producto de depreciación del peso. Así, el país se ubica en el último lugar del estudio.