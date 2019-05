Sportivo tendrá su lugar para la memoria

Proceso de recolección y exposición Arposio hizo un llamado a los hinchas para que colaboren: “Es importante decirle a la gente que tiene cosas, que por ahí piensa ‘para que lo voy a llevar si después a lo mejor lo pierden, no lo van a perder, cada donación va a tener un registro de quien lo donó. La foto o el objeto que a lo mejor tienen guardado en un cajón no tiene mucho sentido, acá lo va a ver todo el mundo y el hincha queda identificado con esa donación”, indicó Arposio. “Cada persona que done se le van a tomar sus datos, y los datos de su donación, va a ser publicado en redes lo que donó y quién lo hizo. Si no se quiere desprender de una foto puntual, lo que nosotros pedimos es que se pongan en contacto porque tenemos scanner portátil. Las fotos las vamos a escanear, van a poder mantener su recuerdo sin la necesidad de desprenderse”, explicaron. “También, no es necesario que la persona lo tenga, a lo mejor un dato de quién tiene algo, de donde puede estar nos sirve, nosotros estamos ansiosos, pero tampoco estamos apurados por hacer algo a medias, vamos a tratar de tener la mayor cantidad de elementos posibles y trabajar para clasificarlos”, precisaron. Por último, confiaron en que irán exponiendo lo recolectado en algún evento o cena: “La idea es realizar pequeñas exposiciones que se puedan hacer en varios lugares de la ciudad, desde ya en el próximo stand de la Rural vamos a armar una exposición”, señalaron.