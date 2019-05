Mauricio Corzo: "Va a ser un partido aguerrido, con mucha defensa e intensidad"

El alero de San Isidro contó cómo se preparan para la final y las expectativas de volver a ver el "Severo Robledo" repleto. "Con Hindú, faltaban 5 segundos, me paré para ver cómo la gente cantaba, me paré a apreciar ese momento un segundo porque la verdad que el clima estaba hermosísimo", dijo el joven santiagueño.

San Isidro se prepara para la final de la Conferencia Norte ante Barrio Parque, que comenzará este viernes en el "Severo Robledo". En ese marco, Mauricio Corzo contó cuáles son las expectativas para un cruce que será sumamente atractivo.

"Las expectativas mías y del equipos son las máximas, queremos pasar la serie, ganar la final y poder jugar la finalísima de la Liga Argentina, es el sueño de todo jugador estar en esta instancia. Estamos muy felices, muy ansiosos, y nos estamos preparando para mañana porque va a ser un partido muy duro sobre todas las cosas", indicó Corzo.

"El objetivo mío es siempre ir a un equipo y llegar a lo máximo, lo he pensado y para eso he firmado en San Isidro el año pasado. Sé que San Isidro es un club muy serio, siempre apuesta a llegar a estas instancias y por suerte estamos en la puerta de poder lograrlo", destacó.

Un estadio a pleno

Todavía quedan retazos de lo vivido ante Hindú. Corzo fue el encargado de darle el cierre al partido y contó que el marco de público lo sorprendió. "Tiré tranquilo, porque el partido estaba medio definido en lo mental, después de ese triple que erran era la última chance que tenían para poder ganar. Pero la verdad que tiré tranquilo, lo que sí es que cuando pasamos a ganar por cuatro, faltaban 5 segundos, me paré para ver cómo la gente cantaba como loca, me paré a apreciar ese momento un segundo porque la verdad que el clima estaba hermosísimo, ver la felicidad de toda la gente y la nuestra, de saber que estábamos a punto de pasar a la final y de hacer historia. Era una sensación muy hermosa y muy linda, esas cosas me pasaron por la cabeza", explicó.

"Toda la gente nos ha apoyado durante toda la temporada, en la calle la gente te para para darte un saludo, una felicitación, un aliento y hoy más que nunca, lo que se vivió hace un par de días ha sido genial, nunca me paso en mi carrera como profesional jugar ante semejante marco de público y ahora en la final se están agotando las entradas para mañana y para el domingo, así que sin dudas va estar igual la cancha, eso nos ayuda muchísimo a nosotros", precisó.

La chance de consagrarse en Córdoba. "Vamos paso a paso, primero hay que pensar en mañana y no ir más lejos. Tenemos que prepararnos solamente para mañana y tratar de dar lo máximo, de no equivocarse y estar en todos los detalles. Es paso a paso, así es esto, no hay que futurizar ni siquiera en el domingo, si uno empieza a futurizar, uno se empieza a estresar, se empieza a poner ansioso...", señaló Corzo.







La energía de Torre, un aliciente para la intensidad

"Empieza en el entrenamiento, sinceramente cuando uno está adentro de la cancha no ve mucho lo que hace el entrenador. La gente me cuenta cómo lo vive, incluso transpira la camisa tanto como nosotros transpiramos la camiseta, eso muestra que lo vive y lo sufre igual que nosotros. Pero desde principio de temporada en los entrenamientos nos contagia la energía y nos hace ver el camino que es la intensidad con la que jugamos siempre", explicó Corzo.

¿Con que nos vamos a encontrar el viernes?

"Va a ser igual que el partido anterior, muy cerrado y a lo mejor se define en los últimos segundos. Mas vale que uno quiere sacarle 20 o 30 puntos de arranque nomás pero no creo que sea el caso, seguramente tanto ellos como nosotros nos vamos a estudiar muchísimo en la parte táctica, va a ser un partido de detalles, el más mínimo error se va a pagar muy caro, así que es un partido duro y aguerrido con mucha defensa e intensidad. Con eso se va a encontrar la gente", destacó.