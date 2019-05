"Arreglen la ruta 158, es un desastre", pidió la hija del camionero fallecido

Para la estadística, la muerte de Cevero Frete (59) el pasado domingo tras volcar el camión que conducía en la ruta nacional 158 luego de impactar contra un pozo a la altura de la localidad de Quebracho Herrado, será un número más en el extenso listado de víctimas de esta maltrecha ruta. Pero detrás de las cifras negras, lo que queda son ausencias y familias destrozadas por un hecho que se pudo evitar.

Juliana Frete tiene 25 años y es la única hija del hombre fallecido el pasado domingo, oriundo de la localidad correntina de Paso de los Libres. En medio de su profundo dolor, viajó desde esa localidad y ayer miércoles estuvo en San Francisco para hacer los trámites necesarios para que le entreguen el cuerpo de su progenitor y poder cremarlo en Tacural, Santa Fe. "Arreglen esa ruta, es un desastre", reclamó Juliana en una conversación con El Periódico.

"No tengo idea aún como está la investigación, que ocurrió. Lo que sí sé es que papá de sus 59 años habrá manejado 45, se dedicó toda su vida a eso y no era un improvisado", agregó la joven, que al ser hija única hizo todos los trámites sola.



Juliana destacó el servicio y la atención que le ofrecieron en San Francisco desde la funeraria Di Monte, desde la Fiscalía de Delitos Complejos y también desde la Policía Departamental. "Increíblemente bien lo que se portaron conmigo, la Policía me recibió y me ofreció contención psicológica con una profesional, que por suerte no la necesité", dijo

La joven debió realizar distintos trámites en Tribunales y también en Quebracho Herrado, ya que en ese municipio distante a casi 20 kilómetros de San Francisco se asentó la muerte de su padre.

Confesó que al llegar al lugar del accidente, no tuvo fuerzas para bajarse. "No quise bajar, vi cuando pasé. No entiendo aún cómo pudieron sacarlo, por lo destrozada que estaba la cabina. Tengo entendido que trabajaron muchas horas en sacar al señor que también viajaba", añadió.



"Hasta caminando cuesta pasar por la ruta 158", cuestionó.



"Estoy súper agradecida con todos, tuve que hacerlo sola, no tenía a nadie más que pudiera realizar todos los trámites. Y todos me acompañaron más de lo que necesitaba inclusive", relató.

Finalmente, aseguró que intentará contactarse con Juan Carlos Zabala, el hombre que poco antes del trágico hecho había sido levantado por su padre mientras hacía "dedo" en la ruta y que viajaba como acompañante. Zabala resultó con heridas graves pero sobrevivió gracias que fue rescatado por bomberos voluntarios de San Francisco y ya recibió el alta médica. Su testimonio fue contundente y aseguró que Frete perdió el control del camión al chocar contra un pozo en una curva.

"Al menos no sufrió. Me dijeron que murió en el acto o casi en el acto. Entre tanta desgracia, me deja más tranquila", finalizó Juliana.

Descargo en redes

En sus redes sociales, la hija del hombre fallecido contó las experiencias que tuvo que pasar tras la trágica noticia. "Estoy en Córdoba, cremando el cuerpo de mi papá que tuvo un trágico accidente a pesar de los reclamos y reclamos de todos los que han transitado por esta ruta y que por supuesto, no son de ahora. Que Vialidad Nacional deje de mirar para otro lado, porque donde hay ausencia de Estado hay familias que se destrozan", cuestionó.