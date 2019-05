Al morir, su hija donó sus órganos: hoy ella concientiza sobre el tema

María Eugenia perdió a Alfonsina en 2018. La muerte de su hija sirvió para dar vida a otras personas. Pero sobrellevó su destino y hoy, tras juntar fuerzas, disertó sobre la importancia de la donación de órganos ante estudiantes del nivel secundario. "Se comprometieron tanto que hasta hicieron una obra de teatro. Me sorprendió gratamente, no me lo esperaba, hasta me emocioné estando con ellos, comentó.

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que se conmemorará mañana jueves 30 de mayo, este miércoles se llevó a cabo una charla sobre la temática en la escuela Proa.

La misma fue organizada por Belén Vignola, profesora de Biología, y estuvo a cargo de María Eugenia Merlini, quien fue invitada a raíz se su experiencia con su hija, Alfonsina Bordese, cuyos órganos fueron donados tras fallecer en un accidente de tránsito en febrero de 2018.

Respecto a la propuesta, Vignola comentó: "El tema lo trabaje con los chicos de Biotecnología y hoy hicimos una mini representación de una obra de teatro relacionada con la donación e invitamos a los padres que querían asistir. Luego Eugenia les comento sobre su experiencia personal y los chicos le hicieron varias preguntas con sus dudas".







"Estuvo muy bueno porque ella fue muy predispuesta a contestar preguntas y los chicos con respeto la escucharon en silencio e interactuaron. Creo que el tema es muy delicado e importante y se debería trabajar con seriedad en los colegios para una mejor concientización", añadió la docente.

"Si logramos que se interioricen en el tema, para nosotros ya es suficiente"

Merlini también se refirió a la iniciativa de la que participó y se mostró sorprendida por el interés de los estudiantes así como por los conocimientos que los mismos tenían sobre el tema. "Me sorprendió lo informados que estaban los alumnos sobre el tema. Y me sorprendió la propuesta de la profesora, porque la verdad es que de un año a esta parte la última vez que hable del tema no tuvo mucha difusión, entonces me sorprendió la propuesta de la profesora de tocar este tema. Ella tenía el tema como de cartelera y no quiso que quedara solo en un afiche así que movilizó a los chicos a tarar el tema de una manera amas profunda", apuntó.







La mujer reiteró en que los jóvenes estaban "muy informados": "Estaban muy interiorizados sobre el tema, se comprometieron tanto que hasta hicieron una obra de teatro. Me sorprendió gratamente, no me lo esperaba, hasta me emocioné estando con ellos".

Consultada acerca de los temas sobre los que la consultaron, Merlini dijo: "Tenían mucha inquietud con respecto a temas con los que yo no estaba quizá muy capacitada para responderle, porque tenían que ver con algunos aspectos del antes y el después de la ley Justina, quién debe autorizar y quien no debe autorizar con esta nueva modalidad, cuales eran los órganos que se pueden dar, pero ellos desde ya fueron muy respetuosos".







Sobre el final, manifestó: "Creo que era más que nada el anhelo de Alfonsina de poder crear conciencia. Si logramos que alguien se interiorice en el tema o pida información para nosotros ya sería suficiente. Por supuesto que en fechas especificas las cosas pegan o se sienten más. Esto ya lo hacia antes por Facebook, de concientizar sobre la donación de órganos. No sé quién trajo la idea a casa, pero finalmente ella donó órganos y gracias a ella cuatro personas han recuperado sus órganos".

"Son fechas que te mueven mucho, cuando pasan estas cosas que al final de la charla vienen todos los chicos te abrazan y te agradecen es como que te 'embalsama' el alma", concluyó.