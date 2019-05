Accidente ruta 158: “Aguanta que ya te sacamos”, la promesa del bombero al único sobreviviente

“No me dejes morir por favor”, pedía Juan Carlos Zabala (39) aprisionado entre los restos del camión que el último domingo se accidentó a causa de un gran bache en la ruta 158 y por la cual perdió la vida el conductor del vehículo conductor Cevero Fretes.

“No te vas a morir, no te voy a dejar morir, te prometo que no te vas a morir. Aguanta viejo que ya te sacamos”, eran las respuestas que le daba el cabo 1º Matías Brusa, acostado en el piso mientras le tomaba la mano y lo alentaba a que no se durmiera y que se mantuviese consciente.

En la jornada del martes el bombero visitó al sobreviviente en un momento lleno de emoción para ambos y se estrecharon las manos, esas que no se soltaron durante las más de dos horas que duró el rescate.

En estos días Zabala se encuentra evolucionando favorablemente y espera por el alta médica.







El accidente

El siniestro se produjo antes de las 21:30 del domingo a la altura del kilómetro 117 de la ruta nacional 158 a escasos metros de la curva de la localidad de Quebracho Herrado. El hombre que perdió la vida y que conducía el camión fue identificado como Cevero Fretes de la localidad de Paso de los Libres provincia de Corrientes.

Según testigos del hecho el camionero habría querido esquivar un bache y perdió el control.

Juan Carlos Zabala, quedó aprisionado entre los hierros retorcidos y pudo ser rescatado por Bomberos de San Francisco luego de dos horas intensas y contrarreloj de trabajo.