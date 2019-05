Buscan a un apostador de San Francisco que ganó 100 mil pesos

Un apostador ganó, en San Francisco, 100 mil pesos tras hacer una jugada el Toto Bingo, y es buscado por el agenciero.

El jugador hizo su apuesta en la agencia 208, del kiosco "Gustavo" ubicado en Caseros y 9 de septiembre. El sorteo con el que resultó favorecido es el 1257 del 26 de mayo pasado.

Javier Martina, el agenciero, comentó que por fortuna ya han tenido premios similares en otras oportunidades.

Sobre el apostador, en tanto, aseguró que no saben quién. "Viene mucha gente acá, es un lugar de paso, donde hay clientes fijos pero no tanto, normalmente es gente que pasa, compra y se va, no tenemos clientela fija en este tipo de juegos".

Para retirar el premio, comentó el agenciero, el apostador tiene tiempo por una semana aproximadamente.