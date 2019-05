Programación de la Liga Local de Hockey

La Asociación de Hockey San Francisco dio a conocer cómo será la programación del fin de semana donde se disputará una nueva fecha tanto en las divisiones inferiores como en las mayores. La jornada comenzará el sábado en el Polideportivo Municipal y se cerrará el domingo en el sintético de Antártida Argentina.

Sábado (Inferiores - Polideportivo Municipal)

13 hs Ímpetu vs Def. Iturraspe

14 hs Olimpo vs La Milka

15 hs décima y pre décima

16 hs novena división

17 hs octava división

Domingo (Mayores - Antártida Argentina - 3ª fecha)

10 hs Unión la Hidráulica vs Contadoras

11:15 hs CRA Giaccone vs Charitas

12:30 hs 9 de Septiembre vs Polideportivo San Fco.

13:45 hs Antártida vs Def. de Iturraspe

15:00 hs Sporting vs Olimpo

16:15 hs Las Lobas de La Milka vs Ímpetu

Tabla de posiciones