Se cayó el título latino: Villanueva enfrentará a Moyano por la unificación del provincial

Pablo Villanueva, campeón interino provincial en la categoría Supermediano, iba a enfrentar a Juan Manuel Taborda por el título latino FIB. Sin embargo, la pelea se cayó y ahora el sanfrancisqueño chocará con Carlos "El Bisonte" Moyano, campeón titular de su categoría para unificar el título provincial.

El boxeador sanfrancisqueño se mostró muy ofuscado por la caída de la pelea con Taborda. Villanueva consideraba que el villamariense, que tiene 13 ganadas y 9 por KO, era una buena medida para él. "Preguntas muchas, respuestas muy pocas por parte del equipo de quien en principio era el rival, fue una pelea que pedimos nosotros, una pelea que nos interesa mucho por el récord que tiene.. un invicto de 13 peleas con 9 KO!!! Era la pelea que necesitábamos para dar un paso más arriba en esto que tanto cuesta... Hoy por hoy no tuvimos respuestas de los porq la pelea no va... quiero creer que no están esquivando la pelea de parte del equipo de Juan Manuel Taborda", expresó en su cuenta de facebook.

"Las ganas de combatir con el siguen estando firmes!!! El festival se va a hacer igual solo que va a haber cambio de rival..", comentó.

"Son cosas que lamentablemente nos exceden"

En diálogo con El Periódico, Villanueva contó cómo será la nueva programación de la velada. "Uno se amarga más que todo porque ya habíamos promocionado el título latino, no me gusta porque parece que le mentís a la gente. Son cosas que lamentablemente nos exceden", indicó.

La velada será el viernes 7 de junio en el estadio "Luis Rafael Ferreyra" de El Tala.

"La velada va a ir igual, va a haber muy buenas peleas amateurs, van a estar Maxi Oddi y Máximo Núñez. Va a estar peleando Ale Quiroga que va a estar combatiendo frente a Jonatan Lucero que es del gimnasio de Isaac Casco así que son los dos locales, va a haber dos chicos de BritoBox, Candela Giménez que es el gimnasio de "Popeye" Bronzone de Devoto y la pelea de fondo será la profesional mía, pactada a 10 rounds es una unificación del título provincial: yo tengo el interino, cuando yo pelee por el título el campeón estaba lesionado, ahora se pasa el año así que aprovechamos para que quede un solo campeón titular", explicó el boxeador local.